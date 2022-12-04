零下15℃ 神舟14號挑戰夜間極寒著陸

神舟14號、神舟15號乘組2日晚移交了中國空間站的鑰匙。(視頻截圖)

中國太空船「神舟14號」結束為期半年的任務後，將於4日返回地球。這次特別之處在於著陸場首度執行夜間降落的搜救任務，且降落場地氣溫預報為攝氏零下15度，形成不少挑戰，搜救團隊也增加不少配備作為因應。

「神舟14號」將於4日返回地球，降落於中國的東風著陸場。東風著陸場位於內蒙古阿拉善盟額濟納旗境內，面積廣達1.3萬平方公里，衛星通訊是現場唯一的通訊手段。

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央視新聞報導，搜救隊員在架設衛通的過程中不能戴手套操作，一個便攜站大概有50公斤重，兩個人要行進將近200公尺的距離，從飛機落地到衛星通信成功建立要在10分鐘內完成，而目前現場溫度為攝氏零下20度左右，預期降落時也是零下15度。

酒泉衛星發射中心大樹里測控區高級工程師尹勝剛表示，對返回艙的連續跟蹤和準確定位，是實現精準搜救的前提。他指出，當返回艙進入大氣層，與周圍空氣激烈摩擦，會形成一個高溫 高壓的電離氣體層，隔絕返回艙與地面測控站之間的通信聯絡，形成「黑障區」，這對各測控設備的跟蹤能力提出挑戰。

尤其，神舟14號的返回，是東風著陸場首次在冬季夜間執行返回任務。針對夜間搜索難題，科技人員基於中國北斗導航系統在著陸場應用，建設「天空地一體化」搜索引導體系。同時調配具有微光、紅外功能的小微型光學設備在地面布陣，提升夜間搜索發現返回艙的能力。

而針對極寒條件可能導致的設備異常，東風著陸場對所有野外工作設備進行了抗低溫 防護，著陸現場臨時搭建場所均按照8小時供暖配齊電力保障設施。現場的救護車加裝了燃油暖風機調節車廂溫度，20分鐘內可將艙內溫度升高至攝氏20度以上。讓太空人 在著陸現場就能「吃上熱飯、喝上熱水、用熱水洗漱」。

另據明報報導，神舟14號、神舟15號太空人乘組2日晚舉行交接儀式，兩個乘組交換中國太空站的鑰匙，代表神舟14號乘組已完成全部既定任務，現時太空站正式開啟長期有人駐留模式。