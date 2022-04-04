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上海女子曬老公被封前後對比照 帥小伙變糟老頭

記者賴錦宏／即時報導
上海女子貼出老公於3月4日，住宅小區被封前。（取材自微博）
上海女子貼出老公於3月4日，住宅小區被封前。（取材自微博）

近日，上海，一女子曬出一段老公被封前後對比照的影片，在網路上走紅，引起中國網友的關注和熱議。受到疫情的影響，該女子被隔離在家，和老公每天就只能待在家裡無事可干。畫面顯示，女子老公在短短的還不到一個月的時間，就從一精神帥小伙，變成了一鬍子拉碴的頹廢「糟老頭」。

據搜狐視頻和微博，上海小區被封這段時間以來，一般都是老公出門取物資，而老婆在家基本就只是簡單打掃衛生。雖然老公出門取物資，但最遠的距離也是從家門口到小區門口，再也沒有其他的路可走。而且每次回來都要被老婆全身消毒，除此以外他就是在廚房忙活一日三餐。

女子自嘲地表示老公26天沒上班了，不修邊幅還可以節約水費，躺著不動少用點力氣，還可以節約糧食，畢竟家裡要供房貸，壓力還挺大的。

網友看到這一幕後，紛紛說出了自己的看法：「笑著笑著又有點心酸了，很多人都面臨著這樣的困境，長時間不上班就會沒收入，希望這疫情能早點過去」；「這是26年後的他吧，至少相差一輩，喜提新老公。不過我家也差不多這個情況，老公取快遞、搶菜、做飯，我負責洗碗和丟垃圾」；「這已經還不錯了，最起碼不要擔心沒有物資，有些居民還在為物資而發愁」。

也有網友正面看待：「雖然處於疫情期間，但每個人也要繼續保持自律性，早睡早起，多讀書多看報，在家的時候也可以鍛煉身體，不要虛度光陰，更不能讓自己變得頹廢」。

上海女子的老公，在住宅小區被封後26天後，從帥小伙變成「糟老頭」。（取材自微博）
上海女子的老公，在住宅小區被封後26天後，從帥小伙變成「糟老頭」。（取材自微博）

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