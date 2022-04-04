疫下「雲祭拜」 代哭叫價1000元 「白色經濟」潛藏風險

清明節代掃墓服務叫價1000元。（取材自大象網）

4月3日是中國清明連假第一天，各地迎來祭掃高峰，民政部要求對中高風險地區暫緩開放殯葬服務機構祭掃服務。受此影響，代客掃墓業務多如牛毛，獻花、買祭品、上香都可以。有的「雲祭拜」平台還打上了「會哭、會叫、會鬧」的廣告語，部分項目甚至叫價上千元。

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今年疫情 比前二年來得嚴重，民政部日前要求各地暫停清明集中祭掃、骨灰撒海、守靈告別等集體性活動，但要想方設法開闢網上祭掃、代客祭掃等管道。民政部還大力推廣網路祭掃、鮮花祭掃、家庭追思等文明低碳祭掃方式，通過開通移動用戶端、微信 公眾號等管道，為群眾提供線上祭掃服務，減少現場祭掃人員聚集性祭掃。

官方今年的要求給近幾年出現的「雲祭拜」更創造一個大顯身手的機會。觀察者網報導，除了一些地方的公墓推出「代客掃墓」外，各大網路平台的「代掃墓」、「代哭」等業務也多了起來，甚至還出現了「雲祭拜」的App 。

在某平台上，代掃墓的業務多如牛毛，提供送鮮花、擦墓碑、倒酒、聊天等一系列服務。不過，這些「雲祭掃」的App都要費用，隨便點個燈（長明燈），少則300元（人民幣，下同，約47美元），多則600元，祭祀用品或食品每個項目也要數十元。有的甚至更貴。

還有商家提供了價格在1000元左右的「代掃」服務，在商品的介紹中提到了「私人訂製千元一單」，服務的內容包括「可以代聊天、代倒酒、代嚎啕大哭」。還有商家在介紹中提到，「可以錄製視頻、拍照，可以打開視頻遠程發送哀思」等私人訂製的服務。

另外，清明節前，殯葬祭品熱銷。但這類「白色經濟」火熱，卻潛藏風險。

據半月談調查發現，有商家利用燒紙祭奠的傳統習俗，製出別墅、豪車、名酒名包、「童男女」等「花式祭品」。紙紮電飯煲、飲水機、冰箱到筆記本電腦、整體浴室等一應俱全，涵蓋了衣食住行各個方面。

祭品多為紙製品，滿足傳統的燒紙祭拜習俗。這些商品製作門檻低，在清明旺季，部分商販一周盈利就高達數萬元。但不少祭品存在著違規生產、粗製濫造的現象。