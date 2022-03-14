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新冠自測劑獲批 萬孚董秘網笑「哈哈」挨批發國難財

中國新聞組／北京14日電
新冠抗原自測產品開賣。(取材自深圳商報)
新冠抗原自測產品開賣。(取材自深圳商報)

國家藥監局12日批准五款新冠抗原自測產品應用申請變更，13日再批准5家抗原產品，目前中國共有10款抗原自測產品上市。抗原自測產品約32元人民幣，瞬間在線上線下引爆銷售熱潮。另外，萬孚生物董秘因為測試劑盒獲批在朋友圈發布「哈哈」的心情挨批發「國難財」，他承認考慮不周向公眾致歉。

深圳商報報導，藥監局發布批准後，新冠抗原自測產品開啟預售。深圳多家藥房已經開始預訂北京金沃夫、廣州萬孚生物等數家新冠抗原自測產品。首批產品最快或將於一周內發貨，顧客可到藥店自提或郵寄發貨。

13日當天，美團App裡的美團買藥頁面已出現「新冠自測」產品購買鏈接。美團僅售北京金沃夫新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒1人份規格，售價為32.8元(約5美元)。該產品預計3月20日發貨。隨後美團再推出20人份規格的自測產品，價格為198元。 1小時後該產品就售罄。

美團買藥相關負責人介紹，美團已聯合多家連鎖藥店，預計將在一周內與線下藥店同步上架新冠抗原自測產品。

中國抗原自檢試劑盒市場規模一年有望超過一千億元。中國基金報報導，萬孚生物董秘胡洪因為測試劑盒獲批心情喜不自勝，在微信朋友圈發布「此刻心情如下」並配上哈哈大笑表情包。沒想到這張截圖瞬間傳遍各大微信群，引發輿論爭議。有不少網友批評董秘是在「發國難財」。 胡洪隨後致歉，稱自己考慮不周，沒有意識到疫情當下大家焦灼的心情。

萬孚董秘因為在網上傳了「哈哈」挨批發國難財。(取材自中國基金報)
萬孚董秘因為在網上傳了「哈哈」挨批發國難財。(取材自中國基金報)

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