訛傳15年… 小學必背「李商隱詩」 作者竟是現代人？

選有李商隱《送母回鄉》一詩的《少年說詩詞》，封面赫然寫著「課標配套」。（取材自澎湃新聞）

「停車茫茫顧，困我成楚囚。感傷從中起，悲淚哽在喉。慈母方病重，欲將名醫投。車接今在急，天竟情不留！母愛無所報，人生更何求。」這首名為《送母回鄉》的詩歌，在各大網站和詩詞讀本中被署名為李商隱所作。日前在豆瓣網友的考證下，發現其真實作者竟是當代詩人寓真。

澎湃新聞報導，如果僅止於張冠李戴的訛傳倒也無傷大雅，所牽涉的僅是一古一今兩人而已。然而，訛傳帶來的影響是，這首詩不僅入選了大量少年兒童詩詞讀本，甚至被冠以「小學必背」進入各種音視頻課程加以販售。考證發帖者「余鷓鴣」直呼：「被灌輸這樣的『詩』，將它當作優秀的作品來背誦，小朋友何其可憐！」

據報導，「余鷓鴣」日前在豆瓣廣播發布三張圖片：兩張視頻課程截圖和一張課程介紹截圖。截圖中，廣東電視台主持人孫愈拿著《少年說詩詞》講解署名作者為李商隱的「古詩」《送母回鄉》，還被冠以「小學語文必背古詩」的亮點介紹。余鷓鴣在與網友的討論中表示，「這個很明顯是現代人寫的」。

崇文書局本《李商隱全集》及中華書局本《李商隱詩歌集解》均未收錄該詩。余鷓鴣檢索發現，早在2005年「就有人把這詩安在李商隱名下，題目都作『送母回鄉』」。網友楊成堉指出該詩「作者是李玉臻，原詩題為《暴雨 途中二十韻》。

余鷓鴣找到署名為何西來的作者於2002年2月21日發表於《人民日報》的文章《豪華落盡見真淳──讀寓真詩詞》，這篇評論成為訛傳的源頭。

寓真1942年生，本名李玉臻，山西武鄉縣人。1966年畢業於北京 政法學院法律系，曾任山西省高級人民法院院長。

在《豪華落盡見真淳──讀寓真詩詞》這篇評論文章中，作者認為雨是寓真詩歌中非常重要的意象，而李商隱也非常喜歡寫雨，緊接著就舉了「五言古詩《送母回鄉》、《暴雨途中二十韻》」兩個例子。之後在流傳當中則不知如何出現訛誤，而逐漸定型為李商隱所寫的《送母回鄉》。

此詩通俗易懂，情感頗為真切，於是流傳相當廣泛，影響巨大，誤人子弟也就愈深。

在親子 、幼教、詩詞國學等各類公眾號上，不僅單純署上了李商隱的大名，還煞有介事的增加賞析，聲名日顯，其進入各種選本也就水到渠成了。

在這種情況下，音頻朗讀、視頻課程都來了。按2005年算起，這個錯誤竟然傳播流布了15年。