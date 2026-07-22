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「蛋都吃不起了」…中國「火箭蛋」價格漲40% 創10年新高

中國新聞組╱北京22日電

AI摘要

文章摘要整理：

中國雞蛋價格因前期過度擴產後又過快淘汰蛋雞而供應吃緊，疊加烹飪能源成本上升，導致蛋價創10年新高並重擊小商家與底層消費者。

中國近期雞蛋價格大幅飆升，根據追蹤北方產區的基準指數顯示，蛋價已創下10年來新高，部分主要產蛋省份的價格更比一年前上漲超過40%，連官方媒體都以「火箭蛋」形容此現象。在普遍面臨通縮、豬肉價格創16年新低的整體經濟環境下，雞蛋價格暴漲顯得尤為突出，加上伊朗戰爭推高烹飪用氣等能源成本，讓許多小吃業者與普通家庭大感吃不消，重創底層消費者的生活負擔。

紐約時報報導，市場分析師阿斯彭·李指出，兩年前養殖戶盲目擴大規模致蛋雞數量創新高，隨後因供過於求引發價格暴跌與資金不足，養殖戶開始過快且大量地淘汰蛋雞；如今蛋雞數量不足以滿足端午節與考生補充營養等強勁需求，導致蛋價上漲程度大超預期。對於這波漲勢，許多網友與民眾無奈表示：「不管多貴都得吃，畢竟要補充蛋白質」、「一開始想等降價再買，結果根本等不到降價」。

蛋價與能源成本雙雙飆升，使餐館與小吃攤經營陷入困境。天津有餐館老闆在窗戶張貼告示說明煎餅調漲5毛錢，直言原因是「川普推高了物價」；但在金華經營「煎餅俠」攤位的25歲卜阿軒則不敢轉嫁成本給老顧客，坦言「一漲價別人就不買了」。卜阿軒表示，一箱雞蛋價格從170元漲至240元，煤氣也從每罐110元漲到150元，無奈感嘆：「忙了一個月又是一個月，到最後什麼都不剩。」

面對日常飲食剛需，民眾只能被迫接受高昂開銷。江蘇居民海倫·張表示，雞蛋不易被替代，她與男友每天最多吃七個雞蛋，蛋價已占每月食品開支十分之一，但「不管雞蛋多貴都得吃，價格漲了，但是還得補充蛋白質」。

對此，網友紛紛發表看法，不少人直言「雞蛋跟氣價一起漲，小生意真的太難做」、「萬物皆漲，只有工資不漲」，也有網友感嘆，「以前以為雞蛋是最便宜的蛋白質來源，現在連蛋都快吃不起了」。

精華 FAQ

  • 北方產區基準指數顯示蛋價已創10年新高，部分主要產蛋省份較1年前上漲超過40%，連官方媒體都以「火箭蛋」形容這波急漲。

  • 兩年前養殖戶盲目擴產後，蛋雞數量一度創高，接著因價格暴跌與資金吃緊又過快淘汰蛋雞，現在供給不足，加上端午與考生補營養需求，推升蛋價。

  • 雞蛋與煤氣等成本同步上升，讓煎餅攤、餐館難以轉嫁成本，利潤被擠壓；一般家庭則因雞蛋難以替代，只能接受更高食品支出，生活負擔加重。

紐約時報 雞蛋 伊朗

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