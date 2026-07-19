我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

臉書、Instagram傳大當機 網頁版和app有問題

梅西不再是「悲劇人物」 球迷轉而不挺阿根廷？

1張「代保管」的贈票中508萬 長沙彩票店主立馬這樣做

中國新聞組／北京19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
門店橫幅及地貼海報。（取材自瀟湘晨報）
門店橫幅及地貼海報。（取材自瀟湘晨報）

湖南長沙一名王先生（化名）近日買彩票時，獲得門店額外贈送的一張機選彩票，當時他委託老闆代為保管，沒想到竟然中了508萬（人民幣，下同，約75萬美元）大獎。根據規定，福利彩票不記名、不掛失，誰持有就能兌獎，但彩票行老闆盧強不但主動打電話向王先生報喜，更第一時間將彩票送到他手中，讓王先生感嘆：「換做其他人就不知道什麼情況了。」

瀟湘晨報報導，中國福利彩票「快樂8」第2026186期於7月15日晚間開獎，全國唯一一注「選十」頭獎開在湖南長沙。中獎者王先生是在長沙市望城區金湘苑的一家福利彩票銷售網點，憑一張贈送的機選票中得一等獎，獎金508萬元。

店主盧強表示，這張中獎彩票是王先生當天購買彩票達到店內促銷活動門檻後，店家額外贈送的一張價值22元的機選票。當晚10時左右，他照例掃描彩票核對中獎情況，螢幕突然顯示「恭喜中獎」，他再次透過機器複核後，確認贈送的彩票中了508萬元頭獎。

盧強接受記者採訪。（取材自瀟湘晨報）
盧強接受記者採訪。（取材自瀟湘晨報）

發現彩票中獎後，盧強立即致電通知人在外地的王先生。王先生起初還以為對方是在開玩笑，直到店主反覆說明並請他自行核對資訊，才確認自己真的中獎，隨即訂票趕回長沙。

依照福利彩票規定，彩票採不記名、不掛失制度，只要持有中獎彩票即可辦理兌獎。盧強表示，中獎彩票當晚由他保管，「拿著這張票一晚上無法入眠，生怕搞丟了，畢竟是500萬，又不是5萬、10萬的。」

隔天清晨，盧強開車前往高鐵站接王先生，第一時間將中獎彩票交還，並陪同前往湖南省福利彩票發行中心完成領獎程序。王先生表示：「中獎後老闆第一時間給我打電話，換做其他人就不知道什麼情況了。」他也說，「這個老闆為人各方面都還可以，比較相信。」並在完成領獎後給了店主「一點點表示」。

對於是否曾因中獎彩票價值高達508萬元而動搖，盧強表示，他唯一後悔的是「沒有跟著打一張」。他說：「我沒有後悔去遵守本心，誠信經營肯定是第一位的，不然我也不會第一時間給他打電話。」他並表示，未來仍將秉持誠信經營。

王先生則表示，今後仍會繼續委託該投注站代為購買福利彩票。

精華 FAQ

  • 王先生是在長沙望城區一家福彩投注站買彩達到促銷門檻後，獲店家額外贈送1張22元機選票，最後憑這張票中了快樂8第2026186期的一等獎508萬元。

  • 盧強在當晚掃描彩票時發現中獎，隨即再次複核確認無誤，立刻致電通知人在外地的王先生，並將彩票妥善保管到隔天親自交還。

  • 王先生表示若換作別人後果難料，也因此更信任這家店；盧強則強調誠信經營最重要，唯一後悔的是當時沒有自己也跟著買1張。

上一則

中國國開行前行長涉嚴重違紀違法被查 曾任廣東副省長

延伸閱讀

亞州店員依規接手客人不付錢彩票 竟中1280萬 被超商提告開除

亞州店員依規接手客人不付錢彩票 竟中1280萬 被超商提告開除
「她說房間都開好了」陝西男招嫖不成 30小時被騙光90多萬

「她說房間都開好了」陝西男招嫖不成 30小時被騙光90多萬
中國票務越洋代購特價票 華人登機口被取消機票

中國票務越洋代購特價票 華人登機口被取消機票
長沙副處長占他人車位8天拒道歉 曝光後才賠償

長沙副處長占他人車位8天拒道歉 曝光後才賠償

熱門新聞

中國青年作家蔣方舟論文造假事件出現翻轉結果，中國人民大學13日晚間發布一則通報，宣布撤銷蔣方舟的碩士學位。(新華社)

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

2026-07-13 11:54
河南西瓜滯銷，路邊停滿了賣瓜的車。 （視頻截圖）

便宜到爆…50元買1000斤西瓜 河南瓜農：1斤不到1分錢

2026-07-12 06:30
警方趕到現場發現劉清屍體，並推斷嫌犯應該是近距離將其刺死。（視頻截圖）

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

2026-07-18 09:13
新規上路後，阿聯政府和G42等經過核准的企業，採購NVIDIA和超微(AMD)的先進AI晶片，不必再取得美國政府許可。圖為G42和阿聯政府高層去年5月和到訪的美國科技業者合影。(美聯社)

「美國不賣 中國就賣了」 美開綠燈、鬆綁阿聯買晶片

2026-07-12 02:28
蔣方舟。（取材自揚子晚報）

不只論文造假…蔣方舟「高考作文一字未寫」再被挖

2026-07-17 02:20
唐某家中的床。（取材自瀟湘晨報圖／受訪者供圖）

川女與相親對象一夜三次後告他性侵 男喊冤：她還買了避孕藥

2026-07-13 09:30

超人氣

更多 >
華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？
好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜

好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜
世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王
郵輪旅遊免被宰學問多 達人揭省錢5招

郵輪旅遊免被宰學問多 達人揭省錢5招
10元不輸200元？Trader Joe's這好物 華人一次搬20件

10元不輸200元？Trader Joe's這好物 華人一次搬20件