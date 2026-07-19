1張「代保管」的贈票中508萬 長沙彩票店主立馬這樣做

門店橫幅及地貼海報。（取材自瀟湘晨報）

湖南長沙一名王先生（化名）近日買彩票時，獲得門店額外贈送的一張機選彩票，當時他委託老闆代為保管，沒想到竟然中了508萬（人民幣，下同，約75萬美元）大獎。根據規定，福利彩票不記名、不掛失，誰持有就能兌獎，但彩票行老闆盧強不但主動打電話向王先生報喜，更第一時間將彩票送到他手中，讓王先生感嘆：「換做其他人就不知道什麼情況了。」

瀟湘晨報報導，中國福利彩票「快樂8」第2026186期於7月15日晚間開獎，全國唯一一注「選十」頭獎開在湖南長沙。中獎者王先生是在長沙市望城區金湘苑的一家福利彩票銷售網點，憑一張贈送的機選票中得一等獎，獎金508萬元。

店主盧強表示，這張中獎彩票是王先生當天購買彩票達到店內促銷活動門檻後，店家額外贈送的一張價值22元的機選票。當晚10時左右，他照例掃描彩票核對中獎情況，螢幕突然顯示「恭喜中獎」，他再次透過機器複核後，確認贈送的彩票中了508萬元頭獎。 盧強接受記者採訪。（取材自瀟湘晨報）

發現彩票中獎後，盧強立即致電通知人在外地的王先生。王先生起初還以為對方是在開玩笑，直到店主反覆說明並請他自行核對資訊，才確認自己真的中獎，隨即訂票趕回長沙。

依照福利彩票規定，彩票採不記名、不掛失制度，只要持有中獎彩票即可辦理兌獎。盧強表示，中獎彩票當晚由他保管，「拿著這張票一晚上無法入眠，生怕搞丟了，畢竟是500萬，又不是5萬、10萬的。」

隔天清晨，盧強開車前往高鐵站接王先生，第一時間將中獎彩票交還，並陪同前往湖南省福利彩票發行中心完成領獎程序。王先生表示：「中獎後老闆第一時間給我打電話，換做其他人就不知道什麼情況了。」他也說，「這個老闆為人各方面都還可以，比較相信。」並在完成領獎後給了店主「一點點表示」。

對於是否曾因中獎彩票價值高達508萬元而動搖，盧強表示，他唯一後悔的是「沒有跟著打一張」。他說：「我沒有後悔去遵守本心，誠信經營肯定是第一位的，不然我也不會第一時間給他打電話。」他並表示，未來仍將秉持誠信經營。

王先生則表示，今後仍會繼續委託該投注站代為購買福利彩票。