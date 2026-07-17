我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被指涉煽動罪 香港書店「留下書舍」店主岑蘊華及女店員已獲保釋

世界盃／冠軍賽主裁判來自斯洛維尼亞 上一屆見證阿根廷爆冷輸沙國

機甲、平頭哥來了…AI大會登場 1100企業參展、300新品首發

中國新聞組╱北京17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
7月16日，上海世博展覽館，「大裂谷」AI靈巧操作機器人使用拍立得為媒體記者拍照...
7月16日，上海世博展覽館，「大裂谷」AI靈巧操作機器人使用拍立得為媒體記者拍照，並遞交照片。 (中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

2026世界人工智能大會以「智能伙伴 共創未來」為題登場，聚焦AI落地應用，並展示中國在機器人、晶片與算力等領域的自立成果。

2026世界人工智能大會（WAIC）17日開幕，今年有1100間企業參展，3000項展品集中亮相，有超300款產品全球首發，大會強打中國國產機器人與晶片應用；中國國家主席習近平將首次出席並發表主旨講話，闡明中國對人工智能發展和治理的政策立場和主張，中國倡議的「世界人工智能合作組織」將正式落地成立。

同時，中方將在會上展示其科技自立的最新成果，華為首度公開自主研發的萬卡級算力系統，包括宇樹5月首發布全球首款量產版載人可變形機甲GD01，以及阿里平頭哥所發布新一代訓推一體AI晶片「真武」等都搬到現場。

綜合媒體報導，今年的世界人工智能大會以「智能伙伴 共創未來」為主題，舉辦158場論壇及配套活動，並將有超300款產品全球首發，主要聚集在AI Agent（智能體）、具身智能以及AI基礎設施。本屆的焦點由以往「看趨勢」，步入「看落地」階段。

在展區中，有機械人化身「茶藝師」表演中式茶道；有「大廚」煮健康餐，切菜、調味、出餐一氣呵成；還有名袋「鑑定師」，依靠視覺和觸覺雙重識別，幫客人辨識名袋是真是假。

宇樹科技曾於5月12日發布，由CEO王興興所駕駛的全球首款量產版載人可變形機甲GD01，官方定價人民幣390萬元起。根據宇樹科技官方介紹，在本屆大會展出全球首款載人變形機甲GD01，可自由切換人形與四足雙運動形態，自研變形結構流暢無卡頓，顛覆了家用機器人固有印象，代表人形機器人從工具級向個人出行裝備的跨越。

傅利葉則展出首款高負載輪式雙臂機器人GRW，該產品擁有最高16公斤穩定負載能力以及靈活移動的能力，主要聚焦康養照護、倉儲物流、工業製造等高負載人機協同場景中的輔助作業。

被大會列為十大「鎮館之寶」之一，智元「遠征A3 Ultra」有174公分高的身形，標配高階靈巧手，可化身24小時在崗的金牌接待員，適配展廳講解、酒店接待、場館導覽、門店導購等零售終端場景。

阿里則展示平頭哥「真武M890×磐久AL128超節點」伺服器，是作為阿里雲應對AI大模型時代而打造的核心硬體基座。

此外，螞蟻集團的「螞蟻靈波機器人藥房」，也被大會列為十大「鎮館之寶」之一，由螞蟻集團旗下具身智慧公司螞蟻靈波攜手國大藥房打造，以同一個「大腦」驅動不同品牌、不同構型的機器人，可於90秒內完成取藥流程，且已實際應用在國大藥房上海門市。

同樣也是「鎮館之寶」之一的階躍星辰全球首款大模型原生智慧體手機STEPX Neo，也在世界人工智慧大會亮相。STEPX Neo搭載全球首個智慧體原生作業系統Step AOS，內置智慧體Amoo，真正實現「模型、軟體、硬體」三位一體。

7月16日，上海世博展覽館，多台機器人協同展示喇叭套件裝配。 (中新社)
7月16日，上海世博展覽館，多台機器人協同展示喇叭套件裝配。 (中新社)

螞蟻集團的「螞蟻靈波機器人藥房」。(記者林宸誼／攝影)
螞蟻集團的「螞蟻靈波機器人藥房」。(記者林宸誼／攝影)

智元展出「遠征A3 Ultra」，有174公分高的身形，標配高階靈巧手，可化身2...
智元展出「遠征A3 Ultra」，有174公分高的身形，標配高階靈巧手，可化身24小時在崗的金牌接待員，適配展廳講解、酒店接待、場館導覽、門店導購等零售終端場景。(記者林宸誼／攝影)

阿里展示平頭哥「真武M890×磐久AL128超節點」伺服器。(記者林宸誼／攝影)
阿里展示平頭哥「真武M890×磐久AL128超節點」伺服器。(記者林宸誼／攝影)

階躍星辰全球首款大模型原生智慧體手機STEPX Neo，也在世界人工智慧大會亮相...
階躍星辰全球首款大模型原生智慧體手機STEPX Neo，也在世界人工智慧大會亮相。(記者林宸誼／攝影)

宇樹科技在2026世界人工智能大會（WAIC）大會上，展出全球首款載人變形機甲 ...
宇樹科技在2026世界人工智能大會（WAIC）大會上，展出全球首款載人變形機甲 GD01。(記者林宸誼／攝影)

精華 FAQ

  • 本屆WAIC有1100家企業參展、3000項展品亮相，超過300款產品全球首發，還安排158場論壇活動，焦點從觀察趨勢轉向實際落地應用。

  • 習近平將首次出席並發表主旨講話，闡明中國對AI發展與治理的立場；同時，中方倡議的「世界人工智能合作組織」也將正式成立。

  • 華為公開萬卡級算力系統，宇樹展出載人可變形機甲GD01，阿里亮相平頭哥「真武」晶片與超節點伺服器，另有機器人藥房、接待員等落地場景。

習近平 華為

上一則

全球首場人形機器人格鬥賽 頭踢飛還在打 甄子丹：不可思議

下一則

5年商訟1691起…LV告茉莉奶白 BBC：贏了官司輸輿論 中掀抵制潮

延伸閱讀

人工智能大會17日登場 強打中國國產機器人與晶片應用

人工智能大會17日登場 強打中國國產機器人與晶片應用
去年AI產品出貨量超過1億台 中國AI手機、電腦銷量 有望超越非AI

去年AI產品出貨量超過1億台 中國AI手機、電腦銷量 有望超越非AI
中國強攻AI手機 掀大模型新戰場

中國強攻AI手機 掀大模型新戰場
豆包AI代理手機WAIC將亮相開售 已備貨8到10萬支

豆包AI代理手機WAIC將亮相開售 已備貨8到10萬支

熱門新聞

央視公布的長征十號乙運載火箭由海上平台回收，號稱是全球首次運載火箭「網繫回收」。（取材自央視新聞）

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

2026-07-10 02:00
中國青年作家蔣方舟論文造假事件出現翻轉結果，中國人民大學13日晚間發布一則通報，宣布撤銷蔣方舟的碩士學位。(新華社)

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

2026-07-13 11:54
男子解救大蛇，反遭「鎖喉」。(取材自都市快報橙柿互動)

現實版「農夫與蛇」 浙男救大蛇反遭鎖喉 情急剪斷牠的牙

2026-07-10 10:30
河南西瓜滯銷，路邊停滿了賣瓜的車。 （視頻截圖）

便宜到爆…50元買1000斤西瓜 河南瓜農：1斤不到1分錢

2026-07-12 06:30
示意圖。(路透)

英專家：中國正為隔離台灣做準備 威脅國際貿易安全

2026-07-09 17:28
新規上路後，阿聯政府和G42等經過核准的企業，採購NVIDIA和超微(AMD)的先進AI晶片，不必再取得美國政府許可。圖為G42和阿聯政府高層去年5月和到訪的美國科技業者合影。(美聯社)

「美國不賣 中國就賣了」 美開綠燈、鬆綁阿聯買晶片

2026-07-12 02:28

超人氣

更多 >
一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票
簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折

簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折
華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？
看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業

看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業
川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒