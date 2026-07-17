機甲、平頭哥來了…AI大會登場 1100企業參展、300新品首發

7月16日，上海世博展覽館，「大裂谷」AI靈巧操作機器人使用拍立得為媒體記者拍照，並遞交照片。 (中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 2026世界人工智能大會以「智能伙伴 共創未來」為題登場，聚焦AI落地應用，並展示中國在機器人、晶片與算力等領域的自立成果。

2026世界人工智能大會（WAIC）17日開幕，今年有1100間企業參展，3000項展品集中亮相，有超300款產品全球首發，大會強打中國國產機器人與晶片應用；中國國家主席習近平 將首次出席並發表主旨講話，闡明中國對人工智能發展和治理的政策立場和主張，中國倡議的「世界人工智能合作組織」將正式落地成立。

同時，中方將在會上展示其科技自立的最新成果，華為 首度公開自主研發的萬卡級算力系統，包括宇樹5月首發布全球首款量產版載人可變形機甲GD01，以及阿里平頭哥所發布新一代訓推一體AI晶片「真武」等都搬到現場。

綜合媒體報導，今年的世界人工智能大會以「智能伙伴 共創未來」為主題，舉辦158場論壇及配套活動，並將有超300款產品全球首發，主要聚集在AI Agent（智能體）、具身智能以及AI基礎設施。本屆的焦點由以往「看趨勢」，步入「看落地」階段。

在展區中，有機械人化身「茶藝師」表演中式茶道；有「大廚」煮健康餐，切菜、調味、出餐一氣呵成；還有名袋「鑑定師」，依靠視覺和觸覺雙重識別，幫客人辨識名袋是真是假。

宇樹科技曾於5月12日發布，由CEO王興興所駕駛的全球首款量產版載人可變形機甲GD01，官方定價人民幣390萬元起。根據宇樹科技官方介紹，在本屆大會展出全球首款載人變形機甲GD01，可自由切換人形與四足雙運動形態，自研變形結構流暢無卡頓，顛覆了家用機器人固有印象，代表人形機器人從工具級向個人出行裝備的跨越。

傅利葉則展出首款高負載輪式雙臂機器人GRW，該產品擁有最高16公斤穩定負載能力以及靈活移動的能力，主要聚焦康養照護、倉儲物流、工業製造等高負載人機協同場景中的輔助作業。

被大會列為十大「鎮館之寶」之一，智元「遠征A3 Ultra」有174公分高的身形，標配高階靈巧手，可化身24小時在崗的金牌接待員，適配展廳講解、酒店接待、場館導覽、門店導購等零售終端場景。

阿里則展示平頭哥「真武M890×磐久AL128超節點」伺服器，是作為阿里雲應對AI大模型時代而打造的核心硬體基座。

此外，螞蟻集團的「螞蟻靈波機器人藥房」，也被大會列為十大「鎮館之寶」之一，由螞蟻集團旗下具身智慧公司螞蟻靈波攜手國大藥房打造，以同一個「大腦」驅動不同品牌、不同構型的機器人，可於90秒內完成取藥流程，且已實際應用在國大藥房上海門市。

同樣也是「鎮館之寶」之一的階躍星辰全球首款大模型原生智慧體手機STEPX Neo，也在世界人工智慧大會亮相。STEPX Neo搭載全球首個智慧體原生作業系統Step AOS，內置智慧體Amoo，真正實現「模型、軟體、硬體」三位一體。

7月16日，上海世博展覽館，多台機器人協同展示喇叭套件裝配。 (中新社)

螞蟻集團的「螞蟻靈波機器人藥房」。(記者林宸誼／攝影)

智元展出「遠征A3 Ultra」，有174公分高的身形，標配高階靈巧手，可化身24小時在崗的金牌接待員，適配展廳講解、酒店接待、場館導覽、門店導購等零售終端場景。(記者林宸誼／攝影)

阿里展示平頭哥「真武M890×磐久AL128超節點」伺服器。(記者林宸誼／攝影)

階躍星辰全球首款大模型原生智慧體手機STEPX Neo，也在世界人工智慧大會亮相。(記者林宸誼／攝影)

宇樹科技在2026世界人工智能大會（WAIC）大會上，展出全球首款載人變形機甲 GD01。(記者林宸誼／攝影)