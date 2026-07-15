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重慶「宇宙舅舅」又迎來16外甥…1天耗8斤米 1頓30雞蛋

中國新聞組／北京15日電
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舅舅扛著半扇豬。(取材自揚子晚報)
舅舅扛著半扇豬。(取材自揚子晚報)

重慶「宇宙舅舅」龔玲軍暑假再度迎來大批外甥返家團聚。今年包括外甥、重外甥及自己的兩個孩子，共有21名晚輩同住，一頓江西炒粉就要用掉20顆雞蛋、10斤米粉和2.5斤豬肉。他笑說，雖然照顧孩子很累，但看到大家聚在一起，「心裡就舒服」。

揚子晚報報導，龔玲軍是江西撫州人，定居重慶，因每年寒暑假都接待十多名外甥同住而在網路暴紅，被網友封為「宇宙舅舅」。他有3個姊姊、1個妹妹，目前共有16名外甥，今年再加上重外甥及自己的2個孩子，「隊伍」已擴大到21人。他笑稱：「孩子太多了確實會有漏掉的情況，吃飯的時候，孩子們都上桌了，我點人數不對，但楞是想不起來到底誰不在。」

龔玲軍說，最大的外甥已經工作，最小的整天像個「跟屁蟲」，就連已經結婚的孩子也喜歡回來聚會，「很珍惜現在這種團聚的機會，過幾年再想大團圓就不容易了。」

今年，三姊女兒的男友也加入大家庭。對方表示，自己是獨生子，父母也很羨慕舅舅家這麼熱鬧。

龔玲軍透露，孩子們已連續5年寒暑假都到他家，一群孩子食量驚人，每天至少吃掉8斤米，一餐要30顆雞蛋，一箱24瓶飲料一天就喝掉兩箱，逛一次超市動輒花費上千元（人民幣，下同）。所有暑假期間的食宿開銷都由他負擔，「壓力可能有一點，但問題不大。」

他表示，姊姊、姊夫當年曾教他做事、借錢給他創業，「沒有他們，就沒有我的今天，最重要的是我們一家人的感情。」家人平時雖不會過問孩子們的生活，但會不時送菜等物資幫忙。

據報導，去年暑假結束前，外甥們還曾給他一個驚喜。原本他準備替即將上大學的外甥們購買禮物，沒想到孩子們反而把他帶到4S店，用平日存下的9800元零用錢，替他分期買下一輛越野車。

龔玲軍坦言，當時十分感動，「他們心裡還是有我的。」他說，希望孩子們健康快樂成長，讓一家人的感情愈來愈深，「就是最大的幸福。」

外甥們為舅舅買新車。(取材自揚子晚報)
外甥們為舅舅買新車。(取材自揚子晚報)

精華 FAQ

  • 因為他每逢寒暑假都會接待十多名外甥回家同住，長年形成熱鬧的大團圓場面，外界因此替他取了這個稱號。

  • 今年包括外甥、重外甥與他自己的2個孩子，共有21名晚輩一起住在家中，連三姊女兒的男友也加入了這個大家庭。

  • 他表示每天吃喝和採買都很花錢，但壓力還在可承受範圍內；更重要的是一家人感情深厚，他覺得團聚帶來的幸福最珍貴。

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