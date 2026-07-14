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618促銷帶動 中國電商物流指數連4月回升

中國新聞組╱北京14日電
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中國物流與採購聯合會13日發布數據顯示，6月中國電商物流指數為111.4點，環比回升0.4，已連續四個月回升。受618促銷帶動，中國電商物流供需市場增勢強勁。

中新社報導，分項指數中，總業務量指數、農村業務量指數、庫存周轉率指數、物流時效指數、履約率指數、滿意率指數、人員指數、實載率指數、成本指數均回升。

6月，消費旺季帶動電商企業庫存周轉速率加快，電商物流服務體系進一步優化，物流時效指數、履約率、滿意率均回升，且連續三個月保持回升態勢。在總業務量回升的背景下，企業擴大用人規模，提升供給效率。

分析稱，受618促銷帶動，6月電商物流供需市場增勢強勁，各項指數全線回升，中國電商物流指數連續四個月回升。同期，線上消費市場暖意十足，整體消費步入穩健新常態。當前，消費者消費觀念趨於理性，推動線上消費結構從衣食類剛需逐漸向品質智能設備轉型。上半年，智能穿戴、家用機器人、康養智能設備消費熱度高漲，智能家居、家電、數碼類產品表現亮眼。此外，清涼經濟與「悅己經濟」增勢亮眼，空氣循環扇、製冰機等商品線上銷售額均大幅增長。

分析認為，隨著智能客服、智能分揀、智能倉儲等技術廣泛應用，智能技術已成電商商家的常態化工具，物流時效、履約率、客戶滿意率等指標持續向好，推動電商物流服務體系品質升級。後期，7月中國電商物流需求預計將有所放緩，但市場仍將維持在較高景氣水平。

精華 FAQ

  • 6月中國電商物流指數為111.4點，較上月回升0.4點，已連續4個月上升，顯示電商物流景氣持續改善，整體供需動能維持強勢。

  • 618促銷明顯拉動6月電商物流需求，總業務量、農村業務量、庫存周轉率、時效、履約率與滿意率等指標全線回升，市場增勢相當強勁。

  • 分析認為，7月電商物流需求或將放緩，但整體仍處較高景氣；同時線上消費正轉向品質、智能與健康類商品，帶動產業結構持續升級。

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