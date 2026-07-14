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大反轉…人民大學推翻未涉假結論 拔蔣方舟碩士學位

中國新聞組╱北京14日電
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中國人民大學決定撤銷蔣方舟碩士學位。（取材自央視新聞客戶端）
中國人民大學決定撤銷蔣方舟碩士學位。（取材自央視新聞客戶端）

AI摘要

文章摘要整理：

蔣方舟論文風波出現大反轉，人民大學在重新調查後認定其碩士論文涉學術不端，撤銷碩士學位，她隨後道歉並接受校方處分。

有「天才少女作家」之稱的中國青年作家蔣方舟論文風波大逆轉。中國人民大學13日晚間認定其碩士論文涉及學術不端，正式撤銷碩士學位，推翻八天前「未構成學術不端」調查結論；蔣方舟隨後發文道歉並表示接受處理，而就在學位遭撤銷前三天，她名下公司的法定代表人才悄悄變更為母親，引發外界關注。

事件源於清華大學教授肖鷹日前公開舉報，指控蔣方舟2019年提交至中國人民大學的文學碩士論文涉嫌造假、抄襲及編造內容。蔣方舟當時強烈否認，稱對方是「汙衊式舉報」，大量指控嚴重失實，並表示已報警，將循法律途徑維護權益。

中國人民大學7月5日首次調查後曾發布通報，認定蔣方舟對論文註釋的重要性「認知嚴重不足」，部分註釋及文字表述存在學術不規範，但未發現符合《高等學校預防與處理學術不端行為辦法》所列的學術不端情形，僅約談指導教授、暫停其研究生招生資格一年，並要求文學院等單位檢討改進。

不過人大表示，近日再接獲新的舉報線索後，重新組成校內外專家調查組，透過文獻溯源比對及聽取當事人申辯等方式重新調查，最終確認蔣方舟的碩士論文有九處內容與境外期刊論文文字重合，且未標註引用來源，也未列入參考文獻，已構成學術不端，因此依《學位法》決議撤銷其碩士學位。

學位遭撤銷後，蔣方舟在微博表示，接受校方處理結果，並向因此事失望的讀者致歉，也對因事件受處分的指導老師深表歉意。這也是她自風波爆發以來，首度接受校方認定並公開道歉。

此外，媒體發現，就在人大發布撤銷學位通報前三天，蔣方舟全資持有的冬柿文化傳媒公司完成工商變更，法定代表人由蔣方舟改為其母親尚愛蘭。公開資料顯示，尚愛蘭曾從事語文教學及文學創作。不過，公司股權未有變動，蔣方舟仍持有100%股分，並續任執行董事、經理。

37歲的蔣方舟7歲開始寫作、9歲出書、12歲成名，2008年以「文學特長生」身分獲清華大學降分錄取，堪稱當年話題人物。如今，昔日的「天才少女」因論文涉學術不端遭撤銷碩士學位，再度成為輿論焦點。

精華 FAQ

  • 校方表示接獲新的舉報線索後，重新組成校內外專家組調查，經文獻溯源比對與申辯程序，確認論文有9處文字與境外期刊重合且未標註來源，因而認定構成學術不端。

  • 7月5日首次調查時，人大認為她對註釋重要性認知不足，部分文字表述屬學術不規範，但未達學術不端標準，僅約談指導教授、暫停招生資格1年並要求檢討改進。

  • 學位遭撤銷後，她在微博表示接受校方結果，並向讀者與受牽連的指導老師道歉；同時媒體發現其全資公司法定代表人已提前3天由她改為母親，但股權未變。

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