福州女將「綠豆湯」當水喝 每天灌1500毫升 竟腦出血

福州一名有多年高血壓病史的女士，連續3天將綠豆湯當日常飲用水，每天喝下約1500毫升，突發劇烈頭痛、嘔吐並陷入昏迷，送醫確診為腦出血。（取材自羊城晚報）

中國福建福州一名有多年高血壓 病史的女士，因聽聞綠豆湯解暑又能「解毒」，連續3天將綠豆湯當日常飲用水，每天喝下約1500毫升，結果突發劇烈頭痛、嘔吐並陷入昏迷，送醫確診為腦出血。

大河報報導，這名福州女士患高血壓多年，日常規律服藥，血壓控制穩定。她聽說綠豆湯解暑排毒，便煮了一大鍋當日常飲用水，連續三天每天喝下約1500毫升，結果突然劇烈頭痛、嘔吐，繼而陷入昏迷，被送醫確診為腦出血，病情危急。

接診專家解釋，綠豆中所含的特殊蛋白質成分易與部分降壓藥結合，妨礙藥物吸收、降低血藥濃度；同時綠豆有利尿作用，會加速藥物及其代謝產物從腎臟排出，使降壓效果明顯減弱。患者短時間內大量飲用綠豆湯，相當於反覆「稀釋」藥效，導致血壓失控飆升，最終誘發腦血管破裂。

武漢 大學人民醫院藥學部宋偉博士接受採訪表示，高血壓是腦出血的重要危險因素，該女士過量飲用綠豆湯，突發腦出血可能是多重風險因素疊加導致的極端情況，雖然這種情況不常見，但錯誤的飲食習慣值得警惕，尤其是一些正在服藥的特殊人群更需注意。

羊城晚報報導提醒，天氣炎熱，不少人習慣用綠豆湯去火，但對於服用降壓藥、降糖藥、抗凝藥等慢性病藥物的患者，務必格外留心，綠豆湯與服藥時間至少應間隔兩小時，每日攝入量不宜超過200毫升，更不能連續多日大量飲用，一旦出現頭暈、頭痛或其他提示血壓異常波動的跡象，需立刻就醫。

報導並指出，除了上述情況，另有三類人吃綠豆也要小心。首先，綠豆性寒，脾胃虛寒的人不宜過量食用，這類人群常表現為稍微受涼就腹痛腹瀉、手腳冰涼特別怕冷、舌苔白膩食欲不振。其次，正在服用溫補類中藥（如人參、黃芪）的人群也要注意，綠豆可能影響藥效。此外，經期女性過量食用寒性食物，可能引發痛經或月經紊亂。報導建議，這些人群可以將綠豆與紅棗、陳皮等溫性食材搭配，或選擇綠豆粥等溫和吃法。