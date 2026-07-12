新藥研發火熱 實驗猴在中炒到20萬元 還不一定買得到

隨著中國新藥研發活躍，實驗猴資源變得緊俏。（取材自澎湃新聞）

中國新藥研發活躍，實驗猴資源緊俏，帶動價格持續攀升且供應短缺，藥物研發成本也隨之上漲。2026年以來，食蟹猴單價逼近疫情 期間高點，6月採購價達每隻17.8萬元（人民幣，下同，約2.6萬美元），甚至傳出一隻要價20萬元。生物藥企研發負責人張明（化名）表示，「現在不僅僅是猴子非常貴，更關鍵的是還供應不上」。

一財網報導，食蟹猴因與人類高度相似，常作為臨床前實驗對象，隨著新藥研發熱度上升推動需求增加，食蟹猴單價2025年下半年重返10萬元關口，2026年後續漲。中國政府採購網資料顯示，6月，中國食品藥品檢定研究院採購單價17.8萬元；3月，中科院上海藥物所450隻五陰食蟹猴，折合單價13.1萬元。相較之下，2025年5月，同機構採購單價為9.2萬元。

食蟹猴原產東南亞 ，中國國內猴場主要分布於廣東、廣西及雲南。中山大學香港 高等研究院臨床前研究中心主任孫強表示，食蟹猴因研究背景數據充分、體型較小、用藥量較低，較恆河猴更受青睞。

猴價回升帶動相關公司業績成長，昭衍新藥2025年淨利潤成長三倍，2026年第一季再增4.8倍。自2018年起，藥明康德、昭衍新藥、康龍化成等公司陸續收購猴場、自建繁殖基地，中國國內多數實驗猴資源集中於這類公司手中。

張明認為，除市場需求增加外，擔心無猴可用的情緒也影響猴價，目前預定實驗用猴需提前5至6個月。另有不具名人士表示，不排除個別醫藥研發外包（CRO）公司存在囤猴抬價情況。

研發人員介紹，藥代動力學實驗需用猴18隻，毒代動力學實驗需用猴40隻，兩項合計約58隻。張明表示，一個完整申報IND項目的臨床前研究費用約需2000萬元，已超過人體Ⅰ期臨床試驗成本。

孫強估算，中國每年實驗猴需求約3萬隻，缺口約1萬隻。食蟹猴從離乳到可用於實驗，周期長達6至7年。他表示，5萬元至10萬元為合理價格區間，但在當前10萬元以上行情下，多數企業選擇「有猴即售」，較少留種更新種群。

業界期望開放已暫停十餘年的食蟹猴進口管控政策。孫強指出，2019年中國曾短暫開放進口，多家企業從東南亞引進近1萬隻食蟹猴，其後多家養殖場結核分枝桿菌檢出率顯著上升。