瀋陽35歲女高管父母健在 曝立遺囑千萬資產全給「小姨」

中國有愈來愈多高收入年輕人提早辦理遺囑、遺贈業務。(取材自指尖新聞)

中國遼寧省瀋陽市一名35歲女性企業高管，近日前往瀋陽市夕陽公益遺囑服務中心，自願訂立合法遺贈協議，將個人名下房產、存款、股權、理財等總值1000萬元人民幣（約合149萬美元）資產，全數贈予其小姨，未依照傳統觀念留給直系親屬。該女高管表示，立遺囑原因是「擔心有意外、因病去世」。

綜合指尖新聞與縱覽新聞報導，當事人為資深企業高管，學歷背景良好、事業穩定，資產均為個人職場累積與投資所得，屬獨立私有財產，目前未婚且無子女。

報導指出，當事人年少時，父母疏於日常照料與情感關懷，親子關係較為疏離；而在其求學、立業與成長過程中，小姨長期給予生活照料、情感支持與事業協助。當事人表示：「千萬資產是我半生打拚的全部積累，血緣不等於親情，長久陪伴、真心幫扶才是最珍貴的羈絆。我希望通過合法方式，把自己的財富留給真正疼愛我、支撐我的小姨，為她的晚年生活提供充足保障。」

報導並提及，若依法定繼承規定，遺產原將由父母優先繼承，與當事人意願不符，因此選擇透過正規公益遺囑機構辦理遺贈手續。

報導說明，瀋陽市夕陽公益遺囑服務中心依標準化流程辦理，包括民事行為能力評估、資產權屬核驗、身分信息核查，並全程錄音錄像、留存指紋備案，另配有兩名公益見證人員在場見證，相關文書並完整存檔。文書中另增設資產隔離保護條款，明確該筆資產專屬小姨個人所有，與小姨配偶無關，以避免日後婚姻變動導致財產分割。

針對此案的法律定性，瀋陽市夕陽公益遺囑服務中心負責人依據《中華人民共和國民法典》繼承篇解釋，由於小姨並非法定繼承人，此次財產贈與屬於「遺贈」而非一般遺囑繼承，效力優先於法定繼承。負責人並指出，當事人父母身體健康、具備勞動能力與穩定生活來源，非法律規定須預留必留份的對象，因此該遺贈不涉及違法問題。

工作人員同時提醒，財產遺贈自由並不免除當事人依法贍養父母的義務，兩者相互獨立；此外，遺贈具有法定時效，當事人身故後，小姨須於知悉受遺贈事實起60日內以書面方式確認接受，逾期將自動喪失受贈資格；若當事人日後結婚生育子女，則須重新訂立文書，依法為未成年子女預留必要財產份額。

報導引述瀋陽市夕陽公益遺囑服務中心數據指出，近年30至35歲青年職場菁英與高淨值人群辦理遺囑、遺贈業務數量持續攀升，顯示此類群體財產分配觀念趨向以情感陪伴為核心，而非單純依循血緣繼承。

有法律業內人士表示，新一代財富傳承觀念正在轉變，遺產分配逐漸從血脈傳承延伸至感恩與情感層面的傳承。