我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房貸違約壓力未解 皇后區法拍屋申請連六季紐約之冠

薪資追不上通膨 紐約州近半家庭入不敷出、布朗士區最嚴重

馬龍怕輸才退休？papi節目開玩笑被轟上熱搜 3.2億人圍觀

中國新聞組／北京11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
papi醬在其訪談節目《熱烈歡迎》中邀請國乒選手梁靖崑(右)作為嘉賓。(視頻截圖...
papi醬在其訪談節目《熱烈歡迎》中邀請國乒選手梁靖崑(右)作為嘉賓。(視頻截圖)

中國知名網紅papi醬9日在其訪談節目《熱烈歡迎》中，邀請國乒選手梁靖崑作嘉賓，期間調侃指「馬龍是怕了你了所以退役，他怕再輸在你手上一次，他怕丟人」，梁靖崑當場笑著回應「對」表示認同。片段曝光後迅速引爆網路爭議，相關話題一度登上微博熱搜第一，累計閱讀量超過3.2億次，討論量突破15萬條，papi醬工作室其後緊急發聲道歉。

綜合媒體報導，事件源於節目中，papi醬提起梁靖崑職業生涯曾戰勝馬龍的高光戰績，隨即以玩笑口吻表示：「我們這個梁副隊，在人生中有這個人生高光啊，他贏過馬龍。我覺得馬龍是怕了你了，所以退休了，他怕再輸在你手上一次，他怕丟人。」

言論曝光後，大批馬龍球迷及乒乓球愛好者難以接受，紛紛留言反駁。有網友指出，馬龍截至目前並未正式宣布退役，僅卸下國乒隊長身分，仍持續參與隊內訓練及賽事籌備，逐步減少一線高強度賽事，主因是常年積累的膝蓋傷病，並希望為年輕隊員留出成長空間，與「畏懼失敗」毫無關聯。

亦有指馬龍與梁靖崑歷史交手紀錄差距懸殊，十餘次正式對決中馬龍僅輸一場，兩人最近一次交鋒（2024年WTT中國大滿貫），馬龍更以4比0大比分完勝梁靖崑，單場敗績不足以支撐「馬龍懼怕對手」的說法。

有網友「宏康010」質問：「馬龍都沒有在場，為什麼要拿一個沒有在場的人玩梗？」亦有網友翻出papi醬過往言論，指她曾強調「熟人之間才可以開玩笑」，如今卻調侃與自己不熟的運動員，被批評言行不一。

輿論亦指出，馬龍深耕乒乓球十七年，手握雙圈大滿貫榮譽，職業生涯無數次在落後局面完成逆轉並帶傷堅持訓練比賽，被視為堅韌競技精神的代表，以「怕輸」概括其階段性調整賽場節奏的選擇，被指是對功勳老將職業生涯的輕慢。

10日凌晨，papi醬工作室透過官方微博發布道歉聲明，承認「用詞不當，傷害了球迷感情」，惟截至發稿，papi醬本人尚未直接發聲。部分網友並質疑，papi醬一方購買多個熱搜詞條試圖轉移輿論焦點，批評其「自己犯錯卻把批評者打成飯圈」的做法，進一步激化矛盾。

事件亦引發外界討論，當娛樂化語言侵入體育敘事，公眾應如何區分「玩笑」與「冒犯」。有分析指出，體育情懷在中國社會擁有極高情感權重，任何輕浮調侃一旦觸碰運動員的傷勢、堅持與榮譽，必然招致反噬，形容此次風波「不僅是papi醬的一次深刻教訓，更是整個內容產業的警示：流量時代的幽默，不能以犧牲真實與尊重為代價」。

精華 FAQ

  • 她在訪談中調侃梁靖崑時，說馬龍是「怕再輸一次」才退役，梁靖崑還笑著附和。這種把馬龍的職業選擇說成怕輸的說法，被認為冒犯了球迷與運動員形象。

  • 片段曝光後立即登上微博熱搜第一，閱讀量超過3.2億、討論量破15萬。加上馬龍在乒壇地位極高，任何涉及他榮譽與退役的玩笑都容易引發強烈反彈。

  • 10日凌晨，papi醬工作室發布道歉聲明，承認用詞不當並傷害球迷感情。外界主要批評她拿不在場的馬龍開玩笑，且與過往強調熟人才可玩笑的說法不一致。

退休 微博 馬龍

上一則

籠門不該鎖？貴港動物園洪水3獅溺亡惹議 園方無奈回應

下一則

血壓、血糖正常 171.5公斤網紅比打工人健康？醫生另有解讀

延伸閱讀

中國「戰狼」轟大馬酒店未掛五星旗 真相曝光全網恥笑

中國「戰狼」轟大馬酒店未掛五星旗 真相曝光全網恥笑
全紅嬋瘦一大圈、髮過肩 秀跳舞視頻 網憂：不再跳水？

全紅嬋瘦一大圈、髮過肩 秀跳舞視頻 網憂：不再跳水？
NBA／暴龍隊魂正式告別 羅瑞ㄧ日合約退休 隊史第2件退休球衣將誕生

NBA／暴龍隊魂正式告別 羅瑞ㄧ日合約退休 隊史第2件退休球衣將誕生
香港旅遊達人始祖、老戲骨「朱翁」94歲逝 曾幽默自謙跑龍套

香港旅遊達人始祖、老戲骨「朱翁」94歲逝 曾幽默自謙跑龍套

熱門新聞

印尼一家中國大型鎳礦冶煉企業，將整套生產線拆解後運回中國，引發關注。(取材自觀察者網)

快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國

2026-07-06 02:27
男子離世前房產全部留妻兒，引發爭產風波。圖為法槌示意圖。(取材自揚子晚報)

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

2026-07-05 08:30
中國女球迷在加拿大一家飯店電梯巧遇C羅，不僅獲得擁抱、簽名與合照，還激動到「掐了他一次」，只為確認不是夢。(取材自微博)

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

2026-07-04 22:00
央視公布的長征十號乙運載火箭由海上平台回收，號稱是全球首次運載火箭「網繫回收」。（取材自央視新聞）

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

2026-07-10 02:00
山西某小區樓頂「霧化冷卻系統」視頻，被法媒報導並點讚。(取材自微博)

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

2026-07-02 21:12
霍啟剛(右)7月2日迎來47歲生日，在社交平台曬出妻子郭晶晶(左)為他慶生的合照，並寫道：「時間飛逝 又大一年 感恩一路有妳」，大方放閃。（視頻截圖）

霍啟剛47歲生日 甜曬郭晶晶捧蛋糕合照 「感恩一路有妳」

2026-07-03 21:05

超人氣

更多 >
羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」
華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了
迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤

迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤
黃曉明早就相中田曦薇？9年前曾「豪刷遊艇」邀拍戲 時間點被指敏感

黃曉明早就相中田曦薇？9年前曾「豪刷遊艇」邀拍戲 時間點被指敏感
屬牛不賺快錢...4生肖不愛名牌不開豪車 卻默默存成隱形富豪

屬牛不賺快錢...4生肖不愛名牌不開豪車 卻默默存成隱形富豪