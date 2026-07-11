馬龍怕輸才退休？papi節目開玩笑被轟上熱搜 3.2億人圍觀

papi醬在其訪談節目《熱烈歡迎》中邀請國乒選手梁靖崑(右)作為嘉賓。(視頻截圖)

中國知名網紅papi醬9日在其訪談節目《熱烈歡迎》中，邀請國乒選手梁靖崑作嘉賓，期間調侃指「馬龍 是怕了你了所以退役，他怕再輸在你手上一次，他怕丟人」，梁靖崑當場笑著回應「對」表示認同。片段曝光後迅速引爆網路爭議，相關話題一度登上微博 熱搜第一，累計閱讀量超過3.2億次，討論量突破15萬條，papi醬工作室其後緊急發聲道歉。

綜合媒體報導，事件源於節目中，papi醬提起梁靖崑職業生涯曾戰勝馬龍的高光戰績，隨即以玩笑口吻表示：「我們這個梁副隊，在人生中有這個人生高光啊，他贏過馬龍。我覺得馬龍是怕了你了，所以退休 了，他怕再輸在你手上一次，他怕丟人。」

言論曝光後，大批馬龍球迷及乒乓球愛好者難以接受，紛紛留言反駁。有網友指出，馬龍截至目前並未正式宣布退役，僅卸下國乒隊長身分，仍持續參與隊內訓練及賽事籌備，逐步減少一線高強度賽事，主因是常年積累的膝蓋傷病，並希望為年輕隊員留出成長空間，與「畏懼失敗」毫無關聯。

亦有指馬龍與梁靖崑歷史交手紀錄差距懸殊，十餘次正式對決中馬龍僅輸一場，兩人最近一次交鋒（2024年WTT中國大滿貫），馬龍更以4比0大比分完勝梁靖崑，單場敗績不足以支撐「馬龍懼怕對手」的說法。

有網友「宏康010」質問：「馬龍都沒有在場，為什麼要拿一個沒有在場的人玩梗？」亦有網友翻出papi醬過往言論，指她曾強調「熟人之間才可以開玩笑」，如今卻調侃與自己不熟的運動員，被批評言行不一。

輿論亦指出，馬龍深耕乒乓球十七年，手握雙圈大滿貫榮譽，職業生涯無數次在落後局面完成逆轉並帶傷堅持訓練比賽，被視為堅韌競技精神的代表，以「怕輸」概括其階段性調整賽場節奏的選擇，被指是對功勳老將職業生涯的輕慢。

10日凌晨，papi醬工作室透過官方微博發布道歉聲明，承認「用詞不當，傷害了球迷感情」，惟截至發稿，papi醬本人尚未直接發聲。部分網友並質疑，papi醬一方購買多個熱搜詞條試圖轉移輿論焦點，批評其「自己犯錯卻把批評者打成飯圈」的做法，進一步激化矛盾。

事件亦引發外界討論，當娛樂化語言侵入體育敘事，公眾應如何區分「玩笑」與「冒犯」。有分析指出，體育情懷在中國社會擁有極高情感權重，任何輕浮調侃一旦觸碰運動員的傷勢、堅持與榮譽，必然招致反噬，形容此次風波「不僅是papi醬的一次深刻教訓，更是整個內容產業的警示：流量時代的幽默，不能以犧牲真實與尊重為代價」。