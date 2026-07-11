彭博：長鑫存儲打造一條龍供應鏈 產能能翻倍 還避免美國威脅

彭博資訊揭露，中國記憶體晶片巨擘長鑫存儲建立從晶片設計到最終組裝的上下游垂直整合供應鏈。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 彭博指出，長鑫存儲正加速擴產、推動設計到封裝的一條龍布局，並藉IPO與本土供應鏈強化對美國出口管制的防護。

在全球記憶體晶片短缺之際，彭博資訊揭露，中國記憶體晶片巨擘長鑫存儲（CXMT）已設定目標，要讓今年的生產動能翻倍，並且建立從晶片設計到最終組裝的上下游垂直整合供應鏈，挑戰SK海力士（SK Hynix）、三星電子及美光（Micron）。

長鑫存儲下周將啟動中國今年來規模最大的首次公開發行股票（IPO），尋求籌措43億美元以上，以協助支應擴張計畫，終極目標是打造記憶體晶片王國。

彭博資訊在訪談產業內部人士、及現任與前任員工後，揭露這家成立十年的長鑫存儲如何集結技術、資金和政府支持，以及如何建立本土供應商網路，以保護自身免受美國出口管制的威脅。長鑫存儲已被美國國防部列入黑名單，但未被美國商務部納入「實體清單」。

彭博資訊發現，在長鑫存儲橫跨晶片設計、製造、測試和封裝業務的供應鏈中，有三家鮮為人知的公司扮演關鍵角色：極芯拓方、天盛方儲及芯曜鑫。這種結構也映照了華為 的布局：建立由關係企業組成的供應商網路，降低對外國零組件和外部專業知識的依賴。

Counterpoint研究公司半導體分析師黃明生指出，長鑫存儲正以「中國速度」擴大各晶片部門的產能，預估到2030年產量將翻倍，同時採取行動以掌控控制晶片製造的所有四個階段：設計、製造、測試及封裝。

黃明生說，長鑫存儲的目標是完全在內部生產核心晶粒與處理先進封裝，而非依賴外部供應商。他說，長鑫存儲藉由控制供應鏈的兩端，從而「跨越障礙」，目標是在今年底前開始生產HBM3E。相較下，三星電子、SK海力士及美光先前已量產HBM3E，並已轉向下一代的HBM4。

隨著記憶體短缺預料至少將延續到2027年，知情人士透露，長鑫存儲已設定目標，計畫在今年底前提高晶圓產量30%，達到每月30萬片以上。相較下，三星電子每月推估生產約70萬片類似的晶圓。

知情人士說，為了繞過美國的出口管制，長鑫存儲向荷蘭艾司摩爾（ASML）購買翻新後的低階微影機台。黃明生說，該公司也以國內的人工智慧（AI）伺服器熱潮作為測試場，精進HBM產品，改善速度、可靠性和散熱效率。