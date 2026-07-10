中國「戰狼」轟大馬酒店未掛五星旗 真相曝光全網恥笑

不滿大馬酒店未掛五星紅旗，中國男子拍片公審反被嘲笑。 （翻攝自YouTube）

一名中國男子日前在馬來西亞出差期間，因不滿入住酒店懸掛多國國旗卻獨缺中國五星紅旗，當面厲聲質問女職員並揚言「如果你們想賺中國人的錢，請懸掛中國國旗！」影片隨即在網上瘋傳，惟真相曝光後，事件反轉成一場自揭瘡疤的國際笑話——酒店掛的其實只是成功晉級本屆世界盃 決賽周的48支參賽球隊國旗，而中國國家隊未能入圍。

▲ 影片來源：YouTube@kwypactv（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據馬來西亞「星洲日報」及「中國報」報導，涉事男子自稱有5年軍隊服役經驗，是中國一名裝修網紅。事發當日早上，他在酒店餐廳用餐時發現走廊懸掛了多國國旗，卻「唯獨沒有我們中國的國旗」，隨即召來店員理論。

影片顯示，他以英語質問對方：「為什麼這上面沒有中國國旗？」店員一頭霧水，試圖打圓場回答：「我想可能在裡面。」惟男子在餐廳繞了一圈確認無果後，仍不依不饒，並高傲警告：「如果你們想要從中國人身上賺錢，請懸掛中國國旗，你知道嗎？」

影片上傳後迅速在網上瘋傳，但原意希望獲得認同的男子，很快就被網友揭穿真相——現正值世界盃舉行期間，酒店懸掛的是所有參賽國國旗，而中國隊並未晉級，自然沒有懸掛國旗資格。真相大白後，該男子在窘迫下迅速刪除影片並關閉帳號。

事件隨即引發大批網民恥笑及批評。有中國網民質疑：「中國足球隊踢進世界盃了嗎？」亦有人直斥：「這是世界盃，不是聯合國大會」、「愛國沒問題，但是常識更重要」、「自以為是真的丟臉」。亦有人反問：「人家要求你去消費了？」、「難道沒有發現也沒有馬來西亞國旗？」大馬網民亦笑言，酒店那排國旗中根本沒有懸掛馬來西亞國旗，「我們自己人都沒出聲」。

大批中國網民則怒斥該男子行為是「丟臉丟到國外」，認為這種「表演式愛國」已走火入魔，批評他為了拍片煽動民族情緒，卻連最基本的體育常識都欠奉，並嘲諷：「國足自己不爭氣踢不進去，難道還要酒店幫你開後門掛國旗嗎？」不過，亦有網民認為，酒店懸掛與否本屬對方自由，並非個人可以一句話左右。

事件亦令人聯想起2024年夏天，中國網民因巴黎一間酒店未懸掛五星紅旗而發起抵制的風波。不少網民感嘆，將體育及商業活動盲目政治化，最終只會自暴其短。

不滿大馬酒店未掛五星紅旗，中國男子拍片公審反被嘲笑。 （翻攝自YouTube）