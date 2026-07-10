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廣西洪水沖來千條眼鏡蛇 60歲婦人被咬不治 全村排雷式搜蛇

中國新聞組／北京10日電
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南寧市林草局工作人員在村民家捕獲的眼鏡蛇。(取材自上游新聞)
南寧市林草局工作人員在村民家捕獲的眼鏡蛇。(取材自上游新聞)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：廣西南寧暴雨引發水庫壩體缺口，鄧圩村洪災嚴重。
  • 重點二：村內養蛇場被沖毀，約800至900條蛇逃逸入民宅。
  • 重點三：60歲婦人遭眼鏡蛇咬傷後送醫不及，最終不治。

受梅莎颱風（又稱美莎克）影響，廣西南寧橫州市遭遇強降雨，導致六藍水庫壩體出現缺口引發洪澇。下游3公里處的雲表鎮鄧圩村災情慘重，村內一處養蛇場遭洪水沖毀，導致約800至900條眼鏡蛇、大王蛇與水律蛇逃逸。該村一名60歲婦人陸翠蓮，不幸遭洪水卷來的眼鏡蛇咬傷脖子與手臂，因斷水斷電且道路受阻無法送醫，於8日傷重不治。

上游新聞報導，陸翠蓮的侄子陸先生表示，6日上午9點半左右，陸翠蓮因擔心財物被沖走，正試圖在一樓試圖把大門堵得更嚴實，不料洪水突然襲來將門沖垮。一條隨洪水卷來的眼鏡蛇隨即咬中陸翠蓮的脖子，「她把蛇扯下來之後，又被咬傷了手臂。」當時正在後方收拾物品的姑父見狀雖試圖營救，卻遭大水沖走兩百公尺遠，靠緊緊抱住一棵樹才勉強得救，直到當天下午洪水漸緩才自行返家。

家屬透露，陸翠蓮被咬傷後被抬往二樓，因村內斷水斷電無法發出求救訊息，前往橫州市區的道路亦被洪水堵死，村民雖嘗試用各種藥草敷治但均無效，最終不治。

除此境外，村內毒蛇隱患持續擴大。隔壁另一名村民8日在清掃屋內垃圾時同樣遭毒蛇咬傷，幸送醫及時已脫離危險。陸先生表示，他也在家中發現一條眼鏡蛇，已緊急聯絡捕蛇人員捉走。

目前南寧市林草局已派員挨家挨戶排查，已接連抓獲四條眼鏡蛇，工作人員指出，躲藏在民宅的毒蛇除了逃逸的蛇場外，亦不排除是從山上被大水沖刷下來。

精華 FAQ

  • 事件起因於颱風「美莎克」帶來的強降雨，造成六藍水庫壩體出現缺口並引發洪澇。下游3公里的鄧圩村首當其衝，村內積水暴漲，災情迅速擴大。

  • 因為村裡一處養蛇場被洪水沖毀，約800至900條眼鏡蛇、大王蛇與水律蛇逃逸。部分毒蛇還可能是從山上被水流沖刷下來，進一步增加民宅內的危險。

  • 陸翠蓮遭眼鏡蛇咬傷脖子和手臂後，村內斷水斷電、道路被洪水阻斷，無法及時送醫。家屬與村民僅以藥草處理仍無效，最終於8日傷重不治。

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