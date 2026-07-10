廣西無人機救災刷屏 「西方用在戰場」成對比…網友感嘆

廣西洪災中，官民大規模使用無人機救援困民眾及投送物資。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 廣西遭颱風梅莎帶來暴雨重創，官方稱已致39死、9失聯；救災中大量無人機投入物資投送、人員轉移與通訊支援，海外網友熱議其「科技向善」，同時也引發AI造假爭議。

颱風梅莎夾帶暴雨肆虐廣西，截至9日造成39人死亡、9人失聯。此次洪災中，官民大規模使用無人機救援困民眾及投送物資，相關視頻經人民日報等官媒發布後在外網刷屏，不少外國網民將其與美國等西方國家將無人機用於軍事形成對比，感嘆「這是科技最美的樣子」、「野蠻和文明的區別」。不過有日本 網民認為救援視頻過於流暢，懷疑是AI合成被闢謠。但部分具民族主義背景的博主發布疑AI加工的吊掛救人英雄圖，也引發爭議。

央視新聞報導，廣西南寧市9日召開第三場防汛救災新聞發布會，南寧市副市長丁偉在會上表示，在39死、9失聯中，包括此前南寧六藍水庫潰口洪災造成26人死亡、7人失聯。

在此次廣西洪災中，無人機被大規模用於物資投送、應急通訊、人員轉移等工作，成為此次抗洪救援關鍵科技力量。相關視頻和報導在海外社交媒體傳播引發外國網民熱議，多數網民認為「這才是無人機真正的用法」，有美國網民稱「西方無人機在戰場，中國無人機在救災」，直接打出「科技向善」標籤；有國外網民感嘆中國單月50萬架無人機量產規模，從消費航拍到工業應急救援全產業鏈布局，「很難有國家復刻這套成熟工業體系」。

有日本網民一度質疑無人機載人救災視頻是AI合成，分析稱「沒有下洗氣流」、「起吊沒有擺動」，但隨後發現視頻由人民日報發布，評論區轉而感嘆「如果日本有這類無人機，就可救出埼玉路面塌陷墜落的卡車司機」。

不過，被視為由一群極端民族主義網民組成的網路群體「帝吧官微」發布兩張無人機在廣西洪災中吊掛救人照片，引發爭議，照片中，無人機吊掛著救援人員和災民，兩人在無人機照明及眾消防員仰頭注視下成了「黑夜裡的一道光」，照片還配文：「這張圖太帥了，我黨的偉大就在於，人民生命面前所有規則都可以讓行」。

不少網民喊：「這照片牛逼」，「科技的正確用法」，「人民的生命財產安全就是唯一的規則」。但也有網民質疑照片經過AI加工：「AI，無人機不能帶兩人」，「事是真的，但是用AI渲染了。原圖只吊著一個人，下面也沒有這麼多消防員」，「確實好看，但是真不認同用AI畫，反而削弱了原有的真實」。

廣西洪災中，官民大規模使用無人機救援困民眾及投送物資。（取材自極目新聞）

廣西洪災中，官民大規模使用無人機救援困民眾及投送物資。（視頻截圖）

帝吧官微廣西無人機救援照片是否AI引熱議。（取材自微博）