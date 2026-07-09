父帶8顆蛋接考…湖南考生第一志願選這校 婉拒外界捐款

走出考場的賀永輝堅持要將剝好的雞蛋先給父親賀秀堂吃。(取材自風芒新聞報導)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 湖南考生賀永輝患先天性馬蹄足外翻，仍努力完成高考與志願填報。

湖南考生賀永輝患先天性馬蹄足外翻，仍努力完成高考與志願填報。 重點二： 父親帶8顆土雞蛋考點外等候接考，溫情畫面引發社會廣泛關注。

父親帶8顆土雞蛋考點外等候接考，溫情畫面引發社會廣泛關注。 重點三：他拒絕外界捐款與優惠，第一志願選擇機械相關科系盼自立自強。

湖南新化縣考生賀永輝今年高考 期間，父親賀秀堂帶著八顆土雞蛋 在考點外等候接考的畫面引發社會關注。賀永輝患有先天性馬蹄足外翻，自幼無法正常行走，如今他已完成大學志願填報，第一志願選擇湖南農業大學機械相關科系，並婉拒外界捐款，他說，「人要靠自己努力才行」。

澎湃新聞報導，賀永輝出生後即患先天性馬蹄足外翻，從約1歲到中學階段共經歷四次手術，才能像正常人一樣行走，但走路時間一長仍會疼痛，他無法正常上體育課、做課間操或跑步。父親賀秀堂提及，妻子當年因擔憂兒子病情，經常哭到眼睛幾近失明。

賀永輝坦言，小學、國中階段曾因行走方式與同學不同而感到自卑，直到國中完成最後一次手術、基本能正常行走後才走出自卑，並在國中開始學下象棋。他表示，自己從未因身體不便埋怨命運，也沒計算過走多久腳會開始痛。

今年高考期間，60歲的賀秀堂從家中出發，步行6、7里山路、搭乘兩個多小時大巴車，抵達新化一中考點外，從上午10時等到下午6時，帶著從家中準備的八顆土雞蛋等候兒子出考場。賀永輝出考場後，接過雞蛋剝好，堅持先遞給父親吃。這段畫面經媒體報導後引發廣大迴響。

報導指出，賀永輝日前查得高考成績為物理類526分，超本科線126分、超特殊類型招生控制線45分。成績公布後，湖南多所大學向他招手。

湖南農業大學除派老師一對一指導志願填報外，並表示若錄取將免除四年學費，並安排無障礙宿舍；中國工程院院士劉仲華更當面邀請他選讀茶學專業。不過賀永輝與父親商量後，仍選擇遵從自己興趣，將機械相關科系填為第一志願，並表示希望入住普通宿舍，以加強與同學的交流。他也提到，大學期間除努力學習外，首要目標是加強自己的人際溝通能力。

賀永輝一家的故事廣傳後，不少網友提出捐款意願，但靠打零工維生的賀秀堂婉拒捐款。他表示，一方面擔心兒子接受過多幫助後會有心理壓力，另一方面認為自己仍能自力更生，「靠別人捐款，捐得了一時，保不了一世」，「人就是要靠自己努力才行，別人只能幫你一時」。賀永輝也表示認同父親的想法，強調自己從小就認為要自立自強。

賀永輝自幼無法正常行走，如今他已完成大學志願填報。(取材自央視新聞)