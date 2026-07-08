有體溫、觸覺…春水堂伴侶機器人 1.5萬元可入手 預計8月交付

春水堂推出的模擬人形伴侶機器人，售價定在人民幣1萬5800元至1萬6800元之間，等同於將市場價格直接砍到十分之一。 （取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 春水堂推出售價約1.5萬元的伴侶機器人，具體分三種身高規格，主打成人陪伴市場，並強調本地運算、擬真觸感與主動情感互動。

龐大的寂寞經濟與成人陪伴市場迎來全新科技革命；繼人形機器人大廠優必選推出要價不斐的超仿生人形機器人後，現在又有一家中國廠商春水堂，發布定位同賽道的高性價比產品，並直接把售價壓到1.5萬元(人民幣，以下同)左右，將高不可攀的仿真人形機器人門檻拉到親民區間，引發市場強烈關注。

快科技報導，這款伴侶機器人目前已在天貓及京東等電商 平台開啟預售，將自8月1日起啟動批量大量交付；產品依身高不同提供三種規格，身高160公分、165公分和170公分的具體定價分別為1萬5800元、1萬6300元和1萬6800元。首波產品主要針對成年男性用戶，春水堂也透露，規畫在第四季推出女性市場版本，未來還將開發面向老年人情感陪伴、具備安全監測和健康提醒功能的養老陪伴機器人。

在硬體性能配置上，該機器人主打臉部的「活人感」與身體在場感。研發團隊將16個主動運動自由度全部集中於頭部和臉部表情，用於塑造自然眼神、柔和微笑和協調口型，和用戶對視時，能根據交流情緒生成豐富自然的微表情。它目前暫時不具備自主行走能力，但身體配備81個被動自由度，可由使用者手動調整坐、躺、靠等姿態，並結合全域恆溫體溫系統與分布在貼近身體陪伴位置的五個觸覺感測器，帶來高度擬真觸感。

互動層面則全面升級，內部搭載訂製化的多模態情感大模型與伴侶智能體，配合雙眼視覺、雙麥克風聽覺和短中長期記憶系統。能同步透過視覺、語音、觸覺、姿態和時間軸理解當前場景。當捕捉到用戶回到房間、或發現用戶有一段時間沒有說話，會結合使用習慣與歷史記憶，自主判斷何時主動開口、以何種語氣和話題開啟交流，完全不需要用戶刻意引導，區別於一問一答式的被動交互。

針對涉及極度私密個人空間的隱私外洩擔憂，春水堂強調，核心運算依託RK3576晶片配合8GB+64GB存儲，視覺識別、對話紀錄、記憶存儲和觸覺反饋均在本地完成閉環，視覺畫面和聊天數據絕對不上傳雲端，徹底解決「被偷看、被記錄」的信任危機。

對此，不少消費者覺得先前優必選全身高配版要價16.98萬元、高動態全身版更飆升至99萬元的定價偏高，紛紛直呼「充一次電撐不過一晚，還得伺候它」，而春水堂這款高性價比產品的推出，無疑為市場注入新的選擇。