代孕風波／徐波公開上百子女大合照 網驚：複製人工廠
徐波因與前同居女友的巨額財產及扶養費糾紛，公開上百名代孕子女合照，引爆輿論對工業化生育、兒童隱私與落戶權益的強烈關注。
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徐波因與前同居女友的巨額財產及扶養費糾紛，公開上百名代孕子女合照，引爆輿論對工業化生育、兒童隱私與落戶權益的強烈關注。
中國知名遊戲企業多益網路董事長徐波，近日因一場高達數億元的財產與扶養費官司，主動在社群平台公開上百名代孕子女大合照；畫面中可見，孩子們長相高度雷同、神情空洞僵硬，離奇畫面甚至連AI都第一時間都判定為「虛擬偽造」。這起因富豪「工業化生育」引發的風波，隨即在網路上掀起一場前所未有的社會倫理海嘯。
此事件源於徐波與前同居女友湯敬（網名「二妞媽」）的巨額經濟糾紛，兩人同居多年並共同撫育13名子女（其中兩人為雙方親生，其餘11人為女方透過海外捐精代孕所生）。雙方分手後，針對先前高達8億多元（人民幣，下同）的往來資金歸屬對簿公堂。
哈爾濱法院3日對該案進行重審判決，雖判定女方需歸還2.44億元，但同時以共同扶養子女為由，判令徐波須支付1500萬元扶養費。不料，徐波對此判決極度不滿，為了「自證清白」與發洩憤怒，竟將包含未成年子女隱私的案件資料及一張「百人孩子大合照」直接公布至網路。
曝光的合照震驚全網。畫面中只見上百名年幼的孩童穿著一模一樣的服裝、留著相同髮型，連五官都極其相似，被網友形容為「簡直像低成本複製人工廠」、「恐怖谷效應拉滿」、「看完頭皮發麻」。
隨著事件發酵，這些孩子的真實生活狀況也接踵曝光。過往影片顯示，數十個孩子被集中在同一個房間，集體對著鏡頭喊「爸爸」，其教養環境被指甚至不如普通村鎮的幼兒園。據爆料，這些孩子人均年花費僅約2.4萬至2.9萬元，日常衣物多為兄姊穿剩的舊衣。徐波本人更曾公開承認，因工作繁忙，自己甚至從未見過部分孩子。
這起事件暴露出「跨境代孕」在法律與道德上的雙重灰色地帶，更令人擔憂這群孩子的未來。據了解，目前在中國生活的大量代孕子女，因身分敏感至今未能辦理戶口，這意味著他們將無法接受義務教育、無法享有國家醫療保障。
目前，輿論正強烈呼籲官方執法部門介入調查，釐清這上百名孩童的法律身分與落戶規管問題。
據悉，現年49歲的徐波，曾參與「夢幻西遊」等知名遊戲開發，2006年創辦多益網絡，旗下「神武」等作品曾風靡中國市場，個人身家一度突破200億元人民幣。2026胡潤全球富豪榜，徐波以230億排名第1419位。
報導指出，徐波因與前同居女友的巨額金錢與扶養費官司判決不滿，為了自證清白並發洩情緒，將案件資料與未成年子女合照直接上網公開。 哈爾濱法院重審後，判女方需返還2.44億元，同時認定雙方共同扶養子女的事實，要求徐波再支付1500萬元扶養費。 外界最關注的是跨境代孕的法律灰色地帶，以及孩子因身分敏感而難以落戶，進而影響義務教育、醫療保障與未來基本權益。
精華 FAQ
報導指出，徐波因與前同居女友的巨額金錢與扶養費官司判決不滿，為了自證清白並發洩情緒，將案件資料與未成年子女合照直接上網公開。
哈爾濱法院重審後，判女方需返還2.44億元，同時認定雙方共同扶養子女的事實，要求徐波再支付1500萬元扶養費。
外界最關注的是跨境代孕的法律灰色地帶，以及孩子因身分敏感而難以落戶，進而影響義務教育、醫療保障與未來基本權益。
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