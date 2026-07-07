代孕風波／徐波公開上百子女大合照 網驚：複製人工廠

富商徐波因不滿撫養費官司裁決，近日在微博公開逾百名子女的合照並拉橫額抗議，引發輿論嘩然。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 徐波因與前同居女友的巨額財產及扶養費糾紛，公開上百名代孕子女合照，引爆輿論對工業化生育、兒童隱私與落戶權益的強烈關注。

中國知名遊戲企業多益網路董事長徐波，近日因一場高達數億元的財產與扶養費官司，主動在社群平台公開上百名代孕子女大合照；畫面中可見，孩子們長相高度雷同、神情空洞僵硬，離奇畫面甚至連AI都第一時間都判定為「虛擬偽造」。這起因富豪「工業化生育」引發的風波，隨即在網路上掀起一場前所未有的社會倫理海嘯。

此事件源於徐波與前同居女友湯敬（網名「二妞媽」）的巨額經濟糾紛，兩人同居多年並共同撫育13名子女（其中兩人為雙方親生，其餘11人為女方透過海外捐精代孕所生）。雙方分手後，針對先前高達8億多元（人民幣，下同）的往來資金歸屬對簿公堂。

哈爾濱法院3日對該案進行重審判決，雖判定女方需歸還2.44億元，但同時以共同扶養子女為由，判令徐波須支付1500萬元扶養費。不料，徐波對此判決極度不滿，為了「自證清白」與發洩憤怒，竟將包含未成年子女隱私的案件資料及一張「百人孩子大合照」直接公布至網路。

曝光的合照震驚全網。畫面中只見上百名年幼的孩童穿著一模一樣的服裝、留著相同髮型，連五官都極其相似，被網友形容為「簡直像低成本複製人工廠」、「恐怖谷效應拉滿」、「看完頭皮發麻」。

隨著事件發酵，這些孩子的真實生活狀況也接踵曝光。過往影片顯示，數十個孩子被集中在同一個房間，集體對著鏡頭喊「爸爸」，其教養環境被指甚至不如普通村鎮的幼兒園。據爆料，這些孩子人均年花費僅約2.4萬至2.9萬元，日常衣物多為兄姊穿剩的舊衣。徐波本人更曾公開承認，因工作繁忙，自己甚至從未見過部分孩子。

這起事件暴露出「跨境代孕」在法律與道德上的雙重灰色地帶，更令人擔憂這群孩子的未來。據了解，目前在中國生活的大量代孕子女，因身分敏感至今未能辦理戶口，這意味著他們將無法接受義務教育、無法享有國家醫療保障。

目前，輿論正強烈呼籲官方執法部門介入調查，釐清這上百名孩童的法律身分與落戶規管問題。

據悉，現年49歲的徐波，曾參與「夢幻西遊」等知名遊戲開發，2006年創辦多益網絡，旗下「神武」等作品曾風靡中國市場，個人身家一度突破200億元人民幣。2026胡潤全球富豪榜，徐波以230億排名第1419位。

中國遊戲公司多益網絡創辦人徐波正為至少4名尚未出生的嬰兒申請親權，且他此前已透過代孕生育，或正安排代孕，至少8名孩子。(取材自微博)

中國知名遊戲企業多益網路董事長徐波，近日因一場高達數億元的財產與扶養費官司，主動在社群平台公開上百名代孕子女大合照。(取材自微博)

徐波前同居女友湯敬。(取材自微博)