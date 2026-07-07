我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／巴洛根獲「紅牌特赦」卻如遊魂 美國主帥：不是我們的一天

荷莫茲海峽再爆飛彈攻擊 美控伊朗襲2商船

代孕風波／徐波公開上百子女大合照 網驚：複製人工廠

中國新聞組╱北京7日電
富商徐波因不滿撫養費官司裁決，近日在微博公開逾百名子女的合照並拉橫額抗議，引發輿...
富商徐波因不滿撫養費官司裁決，近日在微博公開逾百名子女的合照並拉橫額抗議，引發輿論嘩然。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

徐波因與前同居女友的巨額財產及扶養費糾紛，公開上百名代孕子女合照，引爆輿論對工業化生育、兒童隱私與落戶權益的強烈關注。

中國知名遊戲企業多益網路董事長徐波，近日因一場高達數億元的財產與扶養費官司，主動在社群平台公開上百名代孕子女大合照；畫面中可見，孩子們長相高度雷同、神情空洞僵硬，離奇畫面甚至連AI都第一時間都判定為「虛擬偽造」。這起因富豪「工業化生育」引發的風波，隨即在網路上掀起一場前所未有的社會倫理海嘯。

此事件源於徐波與前同居女友湯敬（網名「二妞媽」）的巨額經濟糾紛，兩人同居多年並共同撫育13名子女（其中兩人為雙方親生，其餘11人為女方透過海外捐精代孕所生）。雙方分手後，針對先前高達8億多元（人民幣，下同）的往來資金歸屬對簿公堂。

哈爾濱法院3日對該案進行重審判決，雖判定女方需歸還2.44億元，但同時以共同扶養子女為由，判令徐波須支付1500萬元扶養費。不料，徐波對此判決極度不滿，為了「自證清白」與發洩憤怒，竟將包含未成年子女隱私的案件資料及一張「百人孩子大合照」直接公布至網路。

曝光的合照震驚全網。畫面中只見上百名年幼的孩童穿著一模一樣的服裝、留著相同髮型，連五官都極其相似，被網友形容為「簡直像低成本複製人工廠」、「恐怖谷效應拉滿」、「看完頭皮發麻」。

隨著事件發酵，這些孩子的真實生活狀況也接踵曝光。過往影片顯示，數十個孩子被集中在同一個房間，集體對著鏡頭喊「爸爸」，其教養環境被指甚至不如普通村鎮的幼兒園。據爆料，這些孩子人均年花費僅約2.4萬至2.9萬元，日常衣物多為兄姊穿剩的舊衣。徐波本人更曾公開承認，因工作繁忙，自己甚至從未見過部分孩子。

這起事件暴露出「跨境代孕」在法律與道德上的雙重灰色地帶，更令人擔憂這群孩子的未來。據了解，目前在中國生活的大量代孕子女，因身分敏感至今未能辦理戶口，這意味著他們將無法接受義務教育、無法享有國家醫療保障。

目前，輿論正強烈呼籲官方執法部門介入調查，釐清這上百名孩童的法律身分與落戶規管問題。

據悉，現年49歲的徐波，曾參與「夢幻西遊」等知名遊戲開發，2006年創辦多益網絡，旗下「神武」等作品曾風靡中國市場，個人身家一度突破200億元人民幣。2026胡潤全球富豪榜，徐波以230億排名第1419位。

中國遊戲公司多益網絡創辦人徐波正為至少4名尚未出生的嬰兒申請親權，且他此前已透過...
中國遊戲公司多益網絡創辦人徐波正為至少4名尚未出生的嬰兒申請親權，且他此前已透過代孕生育，或正安排代孕，至少8名孩子。(取材自微博)

中國知名遊戲企業多益網路董事長徐波，近日因一場高達數億元的財產與扶養費官司，主動...
中國知名遊戲企業多益網路董事長徐波，近日因一場高達數億元的財產與扶養費官司，主動在社群平台公開上百名代孕子女大合照。(取材自微博)

徐波前同居女友湯敬。(取材自微博)
徐波前同居女友湯敬。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 報導指出，徐波因與前同居女友的巨額金錢與扶養費官司判決不滿，為了自證清白並發洩情緒，將案件資料與未成年子女合照直接上網公開。

  • 哈爾濱法院重審後，判女方需返還2.44億元，同時認定雙方共同扶養子女的事實，要求徐波再支付1500萬元扶養費。

  • 外界最關注的是跨境代孕的法律灰色地帶，以及孩子因身分敏感而難以落戶，進而影響義務教育、醫療保障與未來基本權益。

上一則

貪22億破紀錄 南京經開區前官員 一審被判死刑

下一則

天問2號「追星」成功 飛行10億公里首度交會小行星

延伸閱讀

「看到新聞決定查一查」陝西男驗了DNA四次 3個女兒非親生

「看到新聞決定查一查」陝西男驗了DNA四次 3個女兒非親生
清華院系畢業照 連2年同一孩童坐C位 不太尊重學生？

清華院系畢業照 連2年同一孩童坐C位 不太尊重學生？
恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據
把法拉利當溜滑梯 4童又踩又敲 家長只想賠5千修車費

把法拉利當溜滑梯 4童又踩又敲 家長只想賠5千修車費

熱門新聞

圖為中國茶飲品牌茉莉奶白（左）與法國精品品牌路易威登（右）商標對比。圖／取自微博

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

2026-07-02 09:12
印尼一家中國大型鎳礦冶煉企業，將整套生產線拆解後運回中國，引發關注。(取材自觀察者網)

快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國

2026-07-06 02:27
山西某小區樓頂「霧化冷卻系統」視頻，被法媒報導並點讚。(取材自微博)

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

2026-07-02 21:12
中國恒大集團創辦人許家印登記於前妻丁玉梅名下的倫敦豪宅，目前成了一名瑞典籍遊民的臨時住所。(視頻截圖)

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

2026-06-30 21:14
網傳日本民眾排隊購買深圳影石創新（Insta360）雙攝雲台相機Luna Ultra。（取材自微博）

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

2026-07-02 09:30
中國女球迷在加拿大一家飯店電梯巧遇C羅，不僅獲得擁抱、簽名與合照，還激動到「掐了他一次」，只為確認不是夢。(取材自微博)

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

2026-07-04 22:00

超人氣

更多 >
不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法
哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請
FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…
黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎

黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎
趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相