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陝西老人看1顆牙 醫院1次拔12顆 戶頭錢刷光、還寫欠條

中國新聞組／北京5日電
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中國陝西寶雞一名63歲罹患心肌梗塞等多種慢性病的老人，因一顆牙齒不適就診，竟被當...
中國陝西寶雞一名63歲罹患心肌梗塞等多種慢性病的老人，因一顆牙齒不適就診，竟被當地一間口腔醫院一次拔除12顆牙。（取材自大風新聞）

中國陝西寶雞一名63歲罹患心肌梗塞等多種慢性病的老人，因一顆牙齒不適就診，竟被當地一間口腔醫院一次拔除12顆牙、同時種植10顆牙，銀行卡、支付寶微信帳戶款項也被刷光，事後引發家屬投訴及衛生部門調查。

大風新聞報導，家屬李先生說，2025年9月22日，其63歲父親老李被渭濱區寶雞大團圓口腔醫院一次性拔光嘴裡12顆牙、種牙10顆，「我爸被大團圓口腔拉走了，拿走手機，做完手術才把手機還給我爸。」他和姊姊當晚趕到醫院時，「醫院大門緊鎖，染血的紙屑散落一地，我爸孤零零地坐在輸液室，牙全沒了，嘴裡咬著紗布，滿嘴是血。」

李先生表示，父親心臟裝有4個支架、心梗血管堵塞95%以上，還有糖尿病、高血壓、腎炎，「怎麼就敢一次性拔牙12顆，即拔即種10顆？」他說，工作人員拿走父親手機讓其刷臉，農行卡、支付寶、微信款項全被刷走，「幾個帳戶都沒留餘額，還讓我爸簽了6200元欠條。」

據報導，老李說，當初是接到醫院電話稱可順路免費檢查，「查完告訴我所有牙都壞了，說全拔了一次能弄好，拔牙無痛，種完2小時就能吃飯。」醫院原開價4萬元（人民幣，下同，約5895美元），後改為2.5萬元，「能刷的錢都刷走了，我說得給我留點飯錢路費，最後剩了二、三十塊。」他說術後右邊無法咬合，至今回院調試13次仍未調好，面部與左臂持續疼痛麻木。

李先生提供的病歷顯示，麻醉同意書將老李性別誤寫為「女」，術前心內科會診記錄直到第三次補交病歷才出現，「會診記錄上的醫師張某已經退休了，我去了醫院那麼多次，一次都沒見到過。」

對此，大團圓口腔張姓負責人回應，醫師已依老李身體數據會診並判定可拔全口牙，「診療過程不存在問題。」他說，拿老人手機刷款是經其同意，「他不同意，10塊錢都刷不走。」對於性別寫錯，他稱不知情，「那可能是搞錯了，除了這個，我們沒有問題。」

報導指出，渭濱區衛健局表示，認定違法行為需經鑑定程序，已約談院方負責人並下發整改通知；其調查答覆函稱涉事醫師具合法資質，惟「拔12顆、種10顆是否違規」屬專業爭議，須經鑑定辦公室定性。

渭濱區衛生監督所則表示，該院病歷雖齊全，但「明顯存在過度醫療，風險評判也存在漏洞」，將組織專家論證並進行行政處罰，同時責成院方向患者道歉。李先生表示，希望先認定責任、醫院承認問題，暫不接受賠償協商。

衛監所認定全口拔牙屬過度醫療。（取材自大風新聞）
衛監所認定全口拔牙屬過度醫療。（取材自大風新聞）

精華 FAQ

  • 老人原本只是因一顆牙不適就診，卻被醫院一次拔除12顆牙，並同步種植10顆牙。家屬質疑此舉與其心梗、糖尿病等病史不符，風險極高。

  • 家屬稱醫護拿走老人手機後，透過刷臉把農行卡、支付寶與微信餘額刷光，甚至讓他簽下6200元欠條。病歷也被指有性別誤寫與會診紀錄補交問題。

  • 渭濱區衛健局認為是否違規需經鑑定，已約談院方並下發整改通知；衛生監督所則直指存在過度醫療與風險漏洞，將組織專家論證並依法處罰。

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