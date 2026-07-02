99萬元頂配機器人伴侶來了 陪聊不做家務 毛孔精細復刻

優必選U1女款機器人，與真人同時出現在鏡頭下，幾乎能以假亂真的。（取材自微博）

賣了一萬台情感陪伴機器人的「優必選」，昨在發布會上再展示50多款U1全尺寸人形機器人，其中有男有女，身高在160公分185公分之間。女款機器人強調三庭五眼、清晰骨相和親近感；男款機器人強調下頜線、側顏輪廓和挺拔比例，外觀可憑顧客喜好個人訂製。它搭載了88個高自由度運動關節 ，能做出面部微表情、深情對視、暢聊各種話題，甚至實現肢體舞蹈等高度擬人動作，售價11.98萬元（人民幣，下同）起，「頂配伴侶」要價99萬元。

優必選U1男款機器人。（取材自微博）

據紅星資本局報導，6月30日，優必選在深圳舉辦2026年度全球發布會，正式推出旗下消費級品牌「優世界」（UWORLD）首款產品——全尺寸超仿生人形機器人U1系列。這款定位家庭情感陪伴的產品，截至發布會當日全渠道訂單已突破1.3萬台，將於9月16日開始交付。

在現場，U1系列的逼真程度令人印象深刻。男款身高185cm、重42kg，女款身高168cm、重35.2kg，按1:1全尺寸打造。其毛孔、血管、指紋等微觀細節均被精細復刻，皮膚摸起來也有真實觸感，與真人同時出現在鏡頭下，也是以假亂真的存在。U1 Pro全身搭載88個高精度自由度關節，面部可以眨眼、頭部可以轉動。

優必選發布會展區。（取材自微博）

U1系列共推出三個版本。U1 Lite售價11.98萬元，為輕量化半身版本；U1 Pro售價16.98萬元，主要多了四肢；U1 Ultra男版99萬元、女版88萬元，具備自主行動能力和更強大的算力，能陪聊但不做家務。

優必選創始人、董事會主席兼CEO周劍表示，如果機器人既能完成家務任務，又能滿足情感陪伴需求，同時具備較漂亮的外觀，「10萬至20萬元的價格並不算貴」。如果未來實現規模量產、覆蓋不同細分人群，成本與價格還將進一步下降。

男款機器人身高185公分。（取材自微博）

真正讓U1定價居高不下的，是製造端的極高難度。周劍坦言，仿生機器人的製造工藝仍處於探索階段，整體量產與技術難度極高。他舉例，機器人的眉毛、每一根睫毛，前期都需要人工手工植入。量產就意味著在生產線上形成標準，「用設備去模仿人手實現這種睫毛的訂製、睫毛的植入，頭髮，甚至眉毛的植入，這一條生產線是人類前所未有的」。

周劍指出，U1系列今年量產規模預計達1萬台，2027年的目標是實現5萬台的規模化生產能力，「這種量產的難度，在人類生產製造史上也是罕見的」。

周劍指出，陪伴機器人的核心護城河在於「情緒交互的大模型」，「情緒情感大模型可能是全球未來只要想進入這條賽道的從業者都不得不去面對的事情」。