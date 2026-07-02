滬渝高速驚悚一幕 特斯拉起火 理想車主拚命拉出女司機

理想車主拚命把特斯拉女司機救了出來。（取材自都市快報橙柿互動）

上海青浦區G50滬渝高速日前發生一起事故，一輛特斯拉 撞擊護欄後起火，車上一名女司機受困。事故現場影片顯示，路過的理想汽車車主停車後上前救援，將女司機從燃燒車輛中救出。理想汽車表示，影片中救援車輛或為理想i6，「我們讚賞推崇這種善舉」。

都市快報報導，6月30日上午，上海青浦區G50滬渝高速出上海方向、青浦新城出口附近約100至200公尺處發生交通事故。據現場資訊，一輛新能源汽車發生單車事故後起火，造成一名女性駕駛員受傷，隨後被送往青浦中山醫院救治。

知情人士表示，事故車內當時僅有女司機一人，送醫後確認小腿骨折並有輕度燒傷，無生命危險。

據報導，多名路過車主拍下事故現場畫面，其中一段影片顯示，起火車輛停在高速路段旁，車身冒出大量火焰與濃煙。一名駕駛人在事故車輛前方停車後，迅速下車靠近起火車輛，協助將車內女司機救出。

影片曝光後，引發網友討論。有目擊者留言提到：「看著是女司機車主打滑撞上了護欄，有個男司機下車去救人了。」也有網友關注救援行為，表示：「有人路過拚命把司機拉出來了，真是英雄。如果不是他的話，司機就活活燒死了。救人的司機太偉大了，他真的拯救了一個人。」

報導指出，拍攝影片的車主7月1日接受採訪時表示，理想車友會的人曾聯繫他，但由於影片畫面無法辨認車牌，暫時無法確認救援車主身分。他確認，救人的車主是一名男性。

理想汽車工作人員隨後表示，公司已注意到相關救人影片，並指出影片中的救援車輛大概率是一輛理想i6，「我們也贊賞或者推崇這種善舉」。

據報導，這並非理想汽車首次關注車主救人事件。此前，一名浙江嘉興車主姚東權在海鹽一處橋邊救下一名欲輕生女子，事件曝光後，理想汽車創辦人李想曾公開尋找救人車主，表示希望邀請對方吃飯。

李想當時表示：「看他飛奔下車的樣子，真帥！如果誰能聯繫上車主，能不能幫我轉告一下，我可不可以去請他吃個飯？」

之後，李想到浙江嘉興與姚東權見面，並送上感謝。據了解，李想提供的禮物包括一項車輛置換安排，三年內姚東權可因家庭需要或體驗新技術，免費置換理想汽車任意在售車型。

李想與男子一家合影。（取材自都市快報橙柿互動）