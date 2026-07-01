打破中午退房傳統 重慶連鎖飯店推「24小時退房制」掀熱議

重慶連鎖飯店品牌「沁住酒店」推行「24小時退房制」，引發網路熱議。（取材自官網）

長期以來，中國旅宿業普遍採用「下午2時入住、隔日中午12時退房」模式，被視為業界慣例。不過，近日重慶連鎖飯店品牌「沁住酒店」宣布，在重慶、貴陽、西安等地門市推行「24小時退房制」，主打「住滿24小時再退房、全程不額外收費」，消息引發網路熱議，消費者與旅宿業界對新制度的便利性與營運挑戰展開討論。

綜合媒體報導，沁住酒店推出的新制度在社群平台受到關注，不少旅客表示，傳統退房時間對於深夜入住的消費者較不方便。部分經常出差、搭乘夜間交通工具或自由行的旅客指出，過去若凌晨入住，隔天中午便需退房，實際住宿時間不足12小時，與支付的房費不完全相符。

有網友表示，新制度讓旅客不必急於中午前整理行李，可以更彈性安排白天行程。部分支持者認為，住宿服務應該依照實際使用時間提供更靈活選擇，並留言希望更多飯店採用類似模式。

不過，也有網民對「24小時退房制」是否能長期運作提出疑問。有網友指出，若前一名旅客凌晨入住並於隔日凌晨退房，下一名旅客的入住安排將面臨調整，飯店房間周轉可能受到影響。

另有網友關注飯店員工工作安排，認為24小時內隨時可能有旅客退房，房務清潔、前台接待及保全等工作都需要更長時間運作，人力成本可能增加。部分網民認為，中午12時退房制度本身具有飯店管理上的合理性，問題可能在於超時退房收費方式，與其全面改為24小時制，不如依照實際入住時間採取彈性計價。

據報導，面對市場反應與暑期旅遊旺季帶來的客流壓力，部分試行相關制度的門市因房間周轉困難，已於7月暫時下架相關房型，計畫待淡季再重新推出。

業界人士指出，「24小時退房制」能提高旅客住宿體驗，也可能增加品牌吸引力，但對部分飯店而言，若缺乏智慧化排房系統、人力調度能力，全面推行仍存在挑戰。

未來旅宿業可能透過付費延時服務、鐘點房方案或會員分級制度等方式，在旅客便利性與飯店營運效率之間尋找平衡。