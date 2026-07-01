我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓18條街 冠名NBA尼克隊奪冠英雄

常當低頭族恐腦霧 中醫3招鬆筋自救、枕頭要選最佳高度

打破中午退房傳統 重慶連鎖飯店推「24小時退房制」掀熱議

中國新聞組／北京1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
重慶連鎖飯店品牌「沁住酒店」推行「24小時退房制」，引發網路熱議。（取材自官網）
重慶連鎖飯店品牌「沁住酒店」推行「24小時退房制」，引發網路熱議。（取材自官網）

長期以來，中國旅宿業普遍採用「下午2時入住、隔日中午12時退房」模式，被視為業界慣例。不過，近日重慶連鎖飯店品牌「沁住酒店」宣布，在重慶、貴陽、西安等地門市推行「24小時退房制」，主打「住滿24小時再退房、全程不額外收費」，消息引發網路熱議，消費者與旅宿業界對新制度的便利性與營運挑戰展開討論。

綜合媒體報導，沁住酒店推出的新制度在社群平台受到關注，不少旅客表示，傳統退房時間對於深夜入住的消費者較不方便。部分經常出差、搭乘夜間交通工具或自由行的旅客指出，過去若凌晨入住，隔天中午便需退房，實際住宿時間不足12小時，與支付的房費不完全相符。

有網友表示，新制度讓旅客不必急於中午前整理行李，可以更彈性安排白天行程。部分支持者認為，住宿服務應該依照實際使用時間提供更靈活選擇，並留言希望更多飯店採用類似模式。

不過，也有網民對「24小時退房制」是否能長期運作提出疑問。有網友指出，若前一名旅客凌晨入住並於隔日凌晨退房，下一名旅客的入住安排將面臨調整，飯店房間周轉可能受到影響。

另有網友關注飯店員工工作安排，認為24小時內隨時可能有旅客退房，房務清潔、前台接待及保全等工作都需要更長時間運作，人力成本可能增加。部分網民認為，中午12時退房制度本身具有飯店管理上的合理性，問題可能在於超時退房收費方式，與其全面改為24小時制，不如依照實際入住時間採取彈性計價。

據報導，面對市場反應與暑期旅遊旺季帶來的客流壓力，部分試行相關制度的門市因房間周轉困難，已於7月暫時下架相關房型，計畫待淡季再重新推出。

業界人士指出，「24小時退房制」能提高旅客住宿體驗，也可能增加品牌吸引力，但對部分飯店而言，若缺乏智慧化排房系統、人力調度能力，全面推行仍存在挑戰。

未來旅宿業可能透過付費延時服務、鐘點房方案或會員分級制度等方式，在旅客便利性與飯店營運效率之間尋找平衡。

精華 FAQ

  • 該制度主打住滿24小時再退房，且全程不額外收費，打破中國旅宿業常見的中午12時退房慣例，讓旅客依實際入住時間計算住宿時長。

  • 支持者認為，對深夜或凌晨入住的人來說，隔天中午就退房太趕，實際住宿時間往往不足12小時；24小時制可讓行程更彈性，也更符合付費感受。

  • 反對者擔心房間周轉時間被壓縮，前後房客入住會更難銜接，房務清潔、前台與保全也需更長時間運作，因此可能增加人力與管理成本。

上一則

路透揭機密文件 俄國防部長批准中國秘訓俄軍 點名解放軍「這缺點」

下一則

紐時：北京對日施壓環環相扣 把日方每一步都視為挑釁紅線

延伸閱讀

不一定要搶早鳥？研究曝「最划算訂房時機」平均省44%

不一定要搶早鳥？研究曝「最划算訂房時機」平均省44%
行天下「長江貳號」14天豪華河輪遊 早鳥免費升級樓層

行天下「長江貳號」14天豪華河輪遊 早鳥免費升級樓層
勞工慘了？德擬廢8小時工時制 改每周上限48小時

勞工慘了？德擬廢8小時工時制 改每周上限48小時
韓元24小時交易不打烊 南韓放寬外匯管制 拚MSCI升級 擺脫韓國折價

韓元24小時交易不打烊 南韓放寬外匯管制 拚MSCI升級 擺脫韓國折價

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。（美聯社）

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

2026-06-26 10:54
中國恒大集團創辦人許家印登記於前妻丁玉梅名下的倫敦豪宅，目前成了一名瑞典籍遊民的臨時住所。(視頻截圖)

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

2026-06-30 21:14
圖為海航航空集團旗下上海金鹿公務航空有限公司的CBJ公務機在上海虹橋國際機場滑行道上滑行；示意圖，與新聞事件無關。（中新社）

不滿提前10分鐘起飛 大學生狀告海航獲賠 多家航司取消15分鐘門檻

2026-06-26 07:30
孫穎莎（下排左一）、王曼昱（下排左二）身著學位服照片出現在上海交大安泰經管學院校友牆，攝於2026年6月27日。 （取材自澎湃新聞）

孫穎莎、王曼昱畢業照 上海交大校友牆看得到了

2026-06-28 02:26
父子倆一邊跑，一邊擺臂。（取材自都市快報）

兒子用1根繩拴腦梗父跑步 1年後出現奇蹟

2026-06-27 20:45

超人氣

更多 >
恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據
空戰英雄沉淪 赴中密訓解放軍 又洩漏美軍情報

空戰英雄沉淪 赴中密訓解放軍 又洩漏美軍情報
美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝
以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝

以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝
為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法

為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法