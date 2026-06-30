地板、牆壁冒熱氣 中國留學生在巴黎熱瘋 「生活艱難」

楊女士家中舊的移動式空調。（取材自都市快報）

歐洲熱浪 持續，讓許多旅居法國巴黎的中國人首次深刻感受到歐洲高溫的衝擊。相較於中國空調普及，巴黎當地空調斷貨，連電風扇都賣光，有人在室內高溫下夜夜熱醒，有人中暑發燒仍帶病應考，直言在法國面對酷暑的生活遠比預期艱難。

都市快報報導，在巴黎留學的中國網友「尚夏不是上下」表示，原本打算透過Joybuy（京東集團面向歐洲市場推出的獨立線上零售平台）購買一台美的移動式空調，卻因猶豫片刻就顯示缺貨。她和同學跑遍網購平台及巴黎實體店，不僅空調售罄，就連移動式空調所需的封窗布也一樣買不到。

「尚夏不是上下」表示，巴黎6月白晝長達約15小時，「房子、地板、家具、牆壁到處都在冒熱氣」，夜裡經常因炎熱或蚊蟲驚醒，「睡下去一個小時熱醒一次」。她說：「在國內，到處都有空調，如果外面熱到30℃以上，自己有時候還沒感覺；現在每天盯著溫度計看，室溫超過30℃，整個人就開始坐立難安。」

兩天前，「尚夏不是上下」終於花200歐元買到一台移動式空調，但封窗布仍須等到7月到貨。她說，空調設定26℃後，室溫約降至28℃，「我才感覺活過來了。」她還透露，超過40℃的高溫讓她中暑、發燒並重感冒，但仍堅持抱病去學校完成期末考試。

她也表示，法國不少公共設施沒有空調，平日搭乘的地鐵與公車幾乎沒有冷氣，高溫時地鐵甚至曾停在隧道等待救援，「時效性肯定是沒有保障的，上課會遲到」。

在巴黎工作11年的楊女士表示，今年是她在法國遇過最熱的一年。由於公寓受建築規範限制，無法安裝掛壁式空調，還好丈夫5月底提前訂購了移動式空調。如今不僅空調，連電風扇也已售罄，楊女士聽說，有的法國人為了買空調，「在巴黎的大型商超裡面打了起來」。

住在法國南部普羅旺斯的李女士則表示，今年高溫比往年提早到來，5月底氣溫就已超過30℃。她指出，法國安裝空調受到住宅類型、建築外觀及噪音等因素限制，公寓安裝難度遠高於別墅。

此外，部分法國人認為炎熱天氣持續時間不長，也有人基於環保考量，不願安裝空調，「他們覺得熱的天氣就幾天，熬一下就過去了，而且他們覺得空調不環保，會影響環境」。