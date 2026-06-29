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杭州男「汗味濃烈」 健身房不僅退費 還加碼1招求他走

中國新聞組／即時報導
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杭州男子因汗多味大被健身房退卡，門店還額外附送了他一張其他健身房的季卡。（取材自...
杭州男子因汗多味大被健身房退卡，門店還額外附送了他一張其他健身房的季卡。（取材自微博@1818黃金眼）

浙江杭州一名施姓男子長期維持每周五天健身習慣，未料遭健身房主動要求退卡，理由是「流汗太多、汗味太重」，影響其他會員。事件曝光後引發熱議，健身房除全額退還3888元人民幣會員費外，也加贈其他健身房三個月會員卡，希望雙方和平結束合作。

1818黃金眼報導，施先生表示，自己曾胖到130公斤，透過持續運動成功減重至80公斤。為維持身材，他每周固定到健身房報到五次；去年5月在住家附近一家健身房辦理會員，沒想到近日卻接到店方通知，要求辦理退卡。

施先生說，店方不僅退還會員費，還贈送其他健身房三個月體驗卡，但他仍無法接受，「健身房一定要退給我錢，不讓我鍛鍊。」

杭州施姓男子去健身房鍛鍊前，曾胖到130公斤。（取材自微博@1818黃金眼）
杭州施姓男子去健身房鍛鍊前，曾胖到130公斤。（取材自微博@1818黃金眼）

對於店方指控「汗太多」，施先生坦言自己運動時確實比較容易流汗，但認為已盡力維持環境整潔。他表示，每次運動都會攜帶兩、三條毛巾擦拭身體，也會在跑步機周圍鋪設健身房提供的一次性毛巾，避免汗水滴落地面，運動後也會自行清理。

不過，健身房工作人員表示，問題並非汗水，而是施先生運動後散發的濃烈汗味。店方指出，施先生從跑步機一路走過的區域都會留下明顯氣味，尤其夏天進行有氧運動時，旁邊的跑步機幾乎無法安排其他會員使用，已接獲不少會員投訴，影響營運。

店方表示，曾多次建議施先生調整運動時段及位置，希望減少對其他會員的影響，但效果有限，因此最終決定主動退還3888元會費，並另外贈送其他健身房三個月會員卡，希望妥善處理此事。

對此，施先生表示，自己是一名「嚴肅的健身愛好者」，如果健身房無法接受認真運動的會員，「大家明說就可以」。由於該健身房距離住家最近，他仍希望能與店方進一步溝通協調，尋求雙方都能接受的解決方式。

事件曝光後，引發網友熱烈討論，有人猜測施先生可能有狐臭等體味問題，建議尋求醫療協助；有人認為健身房直接送競爭對手會員卡的作法相當罕見，笑稱是「把問題丟給同行」。

杭州施姓男子去健身房鍛鍊後，減到80公斤。（取材自微博@1818黃金眼）
杭州施姓男子去健身房鍛鍊後，減到80公斤。（取材自微博@1818黃金眼）

精華 FAQ

  • 爭議在於施姓男子被店方認定運動後汗味過重，影響其他會員使用器材，因此要求退卡；但男子認為自己已盡力保持清潔，無法接受被迫停止健身。

  • 健身房先全額退還3888元人民幣會員費，另外還贈送其他健身房三個月會員卡，希望以此平和結束合作，避免雙方繼續衝突。

  • 施先生強調自己是認真健身者，希望繼續鍛鍊並與店方溝通；網友則有人懷疑是體味問題，建議就醫，也有人覺得送競爭對手會籍的做法很罕見。

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