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高中三年停用3C、沒上過培訓班 貴州三胞胎高考佳績 分數各差24分

中國新聞組╱北京27日電
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貴州三胞胎兄弟取得佳績，高考分數分別為692分、668分、644分。（視頻截圖）
貴州三胞胎兄弟取得佳績，高考分數分別為692分、668分、644分。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

貴州都勻一中三胞胎王子木、王子林、王子森高考分別考出692、668、644分，分數呈24分等差，且都達985院校門檻，老大已決定報考清華。

24日，貴州省2026年高考成績發布，來自黔南布依族苗族自治州都勻一中的王子木、王子林、王子森三胞胎兄弟取得佳績，高考分數分別為692分、668分、644分，引人注目的是，三兄弟的成績呈現出各相差24分的「等差數列」。三胞胎父親王玉輝26日表示，孩子們這次都屬於超常發揮，成績皆已達到985院校的填報標準，目前老大已確認報考清華大學，老二和老三則仍在審慎考慮中。

極目新聞報導，王玉輝說，三個孩子的成績讓他很意外，「小學五六年級送他們去託管，託人盯著他們寫完作業。初中開始住校後就沒有怎麼管過他們，沒上過培訓班，高中三年他們都沒有用過電子產品」，而他們的高考成績都超過985高校的錄取分數線。

這三位考生的表現也讓學校師生讚嘆不已。老三的班主任兼高三年級部主任安黔指出，三兄弟的數學天賦極高，老大高考數學拿下148分的頂尖成績，老二也超過140分，老三則考了136分。老大的班主任林松也讚許：「王子木是我們班的學習委員，數學基礎很好，學習過程中總是刨根問底。」老二過去更曾代表貴州省參加全國數學聯賽並榮獲銅牌。

分享教育心得時表示，王玉輝認為，教育這件事沒有絕對標準，主要還是看孩子的性格：「孩子自律，他們什麼都能學會。如果孩子不能自我控制，家長就稍微約束一下。」這對三胞胎的家庭經濟負擔其實不小，王玉輝原本在工廠上班，今年3月因工廠關閉而不幸失業，妻子則是在縣城開小吃店維持生計。

據報導，安黔表示，三兄弟進入高中後雖然在不同的班級，但當時校方考慮到他們的情況，特意安排三兄弟入住同一間宿舍。此外，得知三兄弟的家庭經濟負擔較大後，學校不僅免除三兄弟在校期間的各項費用，還為三兄弟發放生活補助。

如今三兄弟皆以優異成績回報學校與家庭，王玉輝打算等孩子們順利進入大學後，自己再重新找工作，陪伴孩子們迎接人生新階段。

三胞胎兄弟及其父親與都勻一中老師的合影。（取材自極目新聞）
三胞胎兄弟及其父親與都勻一中老師的合影。（取材自極目新聞）

精華 FAQ

  • 三兄弟分別考出692分、668分、644分，不僅成績亮眼，且三人分數剛好每人相差24分，形成整齊的等差數列，因此引發外界高度關注。

  • 父親表示，三兄弟高中三年沒有使用電子產品，也沒有上過培訓班，主要靠自律與學校教育。他認為孩子性格自主、能自我管理，是成績突出的關鍵。

  • 學校安排三人住同一宿舍，並免除在校各項費用、發放生活補助，減輕家庭負擔。父親則希望孩子入大學後再找工作，陪伴他們邁向新階段。

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