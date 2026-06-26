世界盃成大型帶貨現場 梅羅球衣、李現開球款賣到缺貨

李現開球同款球衣旗艦店斷貨，梅羅球衣缺貨。(取材自上游新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 世界盃賽事熱度延燒場外，李現開球同款、梅羅球衣與哈蘭德頭繩皆因球迷搶買而缺貨，連帶推升彩票銷售大幅成長。

隨著2026年世界盃 迎來巨星「進球潮」，這股足球熱潮也迅速延燒至場外，讓世界盃搖身一變成為「大型帶貨現場」，舉凡球星頭繩、同款球衣，甚至中國明星李現 的開球同款服飾，在各大旗艦店與線下門店皆掀起瘋狂搶購潮，紛紛宣告斷貨。

上游新聞報導，除了球場經濟多點開花，世界盃的風潮也同步吹向彩票市場。由於今年小組賽頻頻爆冷，維德角和庫拉索等「黑馬」強勢崛起，引發大批球迷熱烈討論。根據中國體育彩票官網發布的最新公告，在6月15日至6月21日期間，競彩足球的總銷售金額高達151億5362萬9530元人民幣，不僅是前一周的2.2倍，更是世界盃開賽前一周銷售總金額的四倍以上，買氣相當驚人。

在周邊商品部分，中國男星李現22日現身賽場，為西班牙對陣沙烏地阿拉伯的小組賽開球，成為首位在世界盃正賽開球的中國藝人。當時他身穿復古款酒紅色球衣亮相，隨即引發粉絲瘋搶。截至24日晚間，淘寶 等各大網購平台上的同款酒紅色球衣已幾乎斷貨。官方旗艦店主播無奈坦言：「那件衣服有多火不用我多說，目前只有藍色，多久補貨尚不確定。」

與此同時，兩大傳奇球星「梅羅」的同款球衣同樣一衣難求。在PUMA和愛迪達的官方網店中，均顯示缺貨狀態。以PUMA為例，其天貓旗艦店的「克里斯蒂亞諾·羅納爾多（C羅）字號」球衣已全數售罄；愛迪達官方旗艦店的「梅西10號球員特別版」同樣高掛缺貨。線下實體門店的工作人員也透露：「10號球衣斷貨有一陣了，目前不確定到貨時間，每天都有不少消費者來詢問。」

此外，挪威球星哈蘭德的同款聯名頭繩也在網路上一炮而紅。該品牌推出一組八根售價28歐元的聯名頭繩，折合大約一根28元人民幣，其超強韌性引來大批網民驚呼「跑滿整場都不散，太需要了！」購物平台數據顯示，在哈蘭德比賽後的兩天內便有上百人瘋狂下單。目前該品牌官網上已完全搜尋不到該款商品，媒體報導證實，該款產品先前早已被球迷買到全面斷貨。

李現開球同款球衣賣到缺貨。(取材自上游新聞)