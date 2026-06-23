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馬雲攜阿里高管挽褲腳插秧 穿淺色衣被笑沒農耕經驗

中國新聞組／北京23日電
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馬雲攜阿里高管下田插秧。（取材自中國能源網 ）
馬雲攜阿里高管下田插秧。（取材自中國能源網 ）

馬雲攜阿里高管下田插秧，還露出燦爛笑容。阿里合夥人、高德董事長劉振飛近日發文，分享與多名集團及螞蟻集團高層赴杭州農田體驗插秧過程，並以「手里有秧，才能確保未來有糧」為題記錄活動，參與者包括馬雲、阿里巴巴集團CEO吳泳銘、螞蟻集團董事長井賢棟等人。照片顯示，一行人下田前在田埂合影，隨後捲起褲管踏入水田勞作。

中國能源網報導，這次農耕體驗匯聚阿里巴巴與螞蟻集團多位核心管理層，包括螞蟻集團CEO韓歆毅、阿里合夥人邵曉鋒、淘天集團CEO蔣凡等人共同參與。

現場照片顯示，眾人在正式下田前站在田埂上合影留念，氣氛輕鬆熱絡。進入水田後，平日多在辦公室工作的企業高管紛紛化身農事新手，捲起褲腿、光腳踩進泥田彎腰插秧。部分人動作略顯生疏，與平時形象形成鮮明反差。

其中，馬雲手捧一捆秧苗與同行高管交流，全程面帶笑容。阿里巴巴首席科學家周靖人也現身稻田，與井賢棟同框出現在農田中，引發外界關注。

劉振飛在貼文中透露，十多位高管歷經一上午勞作，最終僅完成約半畝田的插秧工作。他分享相關照片後，引起阿里內部員工熱烈討論。

不少員工留言調侃，有人指出田中的秧苗排列並不整齊，還有人認為，眾人統一穿著淺色衣物下田，顯示大多缺乏農耕經驗。

根據阿里最新財年財報，本次參與插秧活動的馬雲、吳泳銘、井賢棟、劉振飛、蔣凡、周靖人、邵曉鋒等人，皆為現任阿里合夥人。

馬雲被拍到在田裡笑容滿面。（取材自中國能源網 ）
馬雲被拍到在田裡笑容滿面。（取材自中國能源網 ）

精華 FAQ

  • 參與者包括馬雲、阿里巴巴集團CEO吳泳銘、螞蟻集團董事長井賢棟，以及劉振飛、蔣凡、周靖人、邵曉鋒、韓歆毅等多位核心管理層。

  • 劉振飛表示，十多位高管經過一整個上午的下田勞作，最後只完成約半畝田的插秧，顯示這次體驗更偏向農事實作與團隊參與。

  • 照片中高管們穿著淺色衣物下田、插秧姿勢略顯生疏，秧苗排列也不算整齊，因此被員工調侃缺乏農耕經驗，形成反差感。

螞蟻集團 馬雲 阿里巴巴

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