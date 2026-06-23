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球星哈蘭德「丸子頭」跑90分鐘都不散 中網友求頭繩鏈接

中國新聞組╱北京23日電
哈蘭德的紮丸子頭教程。（視頻截圖）
哈蘭德的紮丸子頭教程。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

哈蘭德在世界盃進球表現亮眼，但更因丸子頭髮型與親切互動爆紅中國網路，帶動頭繩話題、迷因傳播與商業價值上升。

2026美加墨世界盃激戰，誰能最終捧起大力神盃仍充滿懸念，但在中國社群平台上，「最紅球星」的人選似乎已率先出爐。率領挪威隊時隔28年重返世界盃舞台的挪威前鋒哈蘭德(Erling Haaland)，不僅憑藉場上驚人的進球效率征服球迷，更因頻頻與中國網友互動、主動接梗玩梗，意外成為中國網路世界最受歡迎的外國球星之一。

新民周刊報導，在日前挪威隊4比1擊敗伊拉克隊的世界盃小組賽中，首次站上世界盃舞台的哈蘭德梅開二度，再次展現頂級射手本色。不過比起兩粒進球，中國網友討論度最高的竟是他的「丸子頭」，紛表示「想找哈蘭德頭繩鏈接」。

比賽結束後，有中國女網友在社群平台發文表示，好奇哈蘭德的頭繩究竟是什麼品牌，為何經過90分鐘激烈對抗、甚至遭後衛拉扯，髮型依然紋絲不動。相關話題迅速登上熱搜，不少原本不關注足球的網友也被吸引，紛紛加入討論。

面對中國網友鋪天蓋地的提問，哈蘭德不但沒有迴避，反而親自在個人社群帳號發布綁髮教學影片，示範如何扎出自己的招牌丸子頭。他還幽默表示，自己使用頭繩並沒有特別原因，只是單純喜歡這種造型。影片曝光後迅速在中國網路瘋傳，再度拉近他與中國粉絲的距離。

事實上，哈蘭德近年來與中國網友的互動愈來愈頻繁。世界盃開賽前，他特別開通中文社群帳號，甚至嘗試以中文與球迷交流，主動向中國網友徵求各種關於自己的迷因與表情包，讓他迅速累積大批中國粉絲。

其中最具代表性的，就是風靡中國網路的「哈蘭德吃小孩」迷因。由於哈蘭德進球後經常露出誇張表情，加上他曾在紀錄片中透露自己食用牛心、牛肝等內臟作為日常飲食，因此被網友戲稱為「會吃小孩的魔王前鋒」，相關梗圖多年來持續在中國社群平台流傳。

更讓中國球迷驚喜的是，哈蘭德對這些迷因不但不反感，還經常主動參與。今年世界盃開賽前，就有中國網友把重慶知名景點李子壩輕軌穿樓畫面製作成「重慶必吃榜」，推薦哈蘭德去「品嚐輕軌」。這個充滿中國式幽默的創意內容，竟獲得哈蘭德本人回應，甚至親自拍攝短片模仿相關橋段，令不少中國網友直呼「太懂中國網路文化了」。

除了社群人氣爆棚，哈蘭德在中國市場的商業價值也持續攀升。隨著頭繩話題爆紅，大量電商平台迅速出現「哈蘭德同款頭繩」、「哈蘭德聯名款」等商品，成為熱門關鍵字。據了解，哈蘭德不僅是挪威一家頭飾品牌代言人，更已入股成為股東。隨著世界盃熱潮帶動，中國市場相關產品銷量也明顯增加。

哈蘭德如今已是全球最具商業價值的足球明星之一。根據「富比世」最新公布的全球運動員收入排行榜，他名列全球第四，也是榜單中收入最高的足球員之一，央視財經此前也指出，哈蘭德目前是英超商業價值最高的球員之一，年收入高達8000萬美元，其中場外代言與商業合作收入就超過2000萬美元。

挪威前鋒哈蘭德的丸子頭火了。（新華社）
挪威前鋒哈蘭德的丸子頭火了。（新華社）

精華 FAQ

  • 除了球場上進球效率驚人，他還主動開通中文帳號、用中文和球迷互動，並願意接梗玩梗，讓中國網友感到他非常懂本地網路文化。

  • 因為他在90分鐘激烈比賽中髮型依然牢固，甚至遭拉扯也不散，讓不少網友好奇頭繩品牌，進而掀起搜尋同款與討論熱潮。

  • 頭繩話題帶動電商平台出現同款與聯名商品，挪威頭飾品牌因他代言受益，他本人也因場內外人氣高漲，成為全球最具商業價值的球星之一。

世界盃 挪威 哈蘭德

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