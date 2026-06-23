重慶小伙靠「川普式英語」全球暴紅 背後藏逆襲故事

瑞哥（中）在美國街頭與粉絲合影。（取材自環球人物雜誌／受訪者供圖）

「Let me tell you, nobody loves Chongqing hotpot more than me. Nobody!（各位，沒人比我更愛重慶火鍋！沒人！）」 陳睿身體微微前傾，標誌性地捏起手指，眉頭一皺，嘴唇努起，用招牌的「川普 式」英語腔調，結合重慶在地生活題材，這種極具張力的反差感，讓他在海外積累了超過300萬粉絲，成為中國出海最前線的自媒體影音創作者。

環球人物雜誌報導，重慶出身的陳睿在投入自媒體創作前，曾在當地一家建築設計院從事商務及國際市場相關工作。2022年，隨著建築行業面臨調整，他開始嘗試經營網路平台，希望發展工作以外的第二條道路。

起初，陳睿曾拍攝減肥相關內容。他回憶，當時認為減肥題材門檻較低，因此選擇從這個領域切入。然而數年經營下來，帳號成長有限，粉絲數一度降至200多人；更諷刺的是，作為減肥博主，他不僅沒瘦下來，體重還一路飆升。

陳睿開始重新審視自己，思考「到底什麼才是自己真正拿得出手的核心競爭力？」最終得到的答案是：英語。

沒出過國的陳睿在大學期間常去英語角，在那裡打磨自己的語言能力。他發現，自己對聲音和語調有著超乎常人的敏感，「只要別人把一個詞的音標給我展示一遍，我基本上可以原封不動地讀出來。」

他開始靠著英語學習短片逐漸累積觀眾，靠著正經的英語知識分享，帳號粉絲數增加至十多萬人。不過，英語教學賽道特別卷，傳統教學內容很難做出差異化，讓他開始尋找新的創作方向。 「瑞哥英語」社交媒體主頁截圖。（取材自環球人物雜誌／受訪者供圖）

轉機出現在川普首次就任美國總統前後。那陣子新聞頭版幾乎全是川普，團隊中有人隨口說了一句：「能不能學他說話？」這個點子在陳睿的腦子裡轉了一夜，他反覆研究川普的語氣、節奏、表情及肢體動作，拍攝了第一支模仿影片。

影片發布後迅速獲得大量關注，彈幕滿天飛，流量如洪水般湧入，連之前挑他英語毛病的網友都跑來跟他說：「瑞哥，我是你的粉絲，你太棒了。」

陳睿進一步將這種極具辨識度的腔調與重慶的市井生活結合，極具戲劇張力的錯位感和不時跳出來的方言彩蛋，不但讓他在中國短視頻江湖殺出血路，更在海外累積了極高知名度。

日前他前往美國，為中國品牌拍攝商業內容，當他在比佛利山莊時，只要有亞洲面孔經過，就會主動上來找他合影，其中菲律賓人、越南人、南韓人，各國都有。甚至一名南韓粉絲激動地對他說：「你正在為我們亞洲社區發聲。」

陳睿也經常收到海外觀眾來信。有一名美國退伍軍人在信中表示，因觀看他的影片而計畫前往重慶旅遊，並開玩笑寫道：「It's all your fault!（這都是你的錯！）」陳睿計畫等老兵抵達時，親自去接待並陪同拍攝，他說：「有人因為看了我的視頻，真的從美國飛到中國，來到重慶，那這事就很有意義了。」

陳睿。（取材自環球人物雜誌／受訪者供圖）