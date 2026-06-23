孩童掀簾…鄭州女全裸被男性圍觀 網酸：為何脫光試衣

一名網友在社交平台上發文稱，其在ONE MOMENT鄭州金融島銀泰inPARK門店試衣期間，遭遇嚴重的隱私洩露事件。(取材自瀟湘晨報)

中國河南鄭州 一家服飾品牌門店近日爆發試衣間隱私爭議。一名女子在社交平台發文指控，稱自己在ONE MOMENT鄭州金融島銀泰inPARK門店試衣時，試衣間門簾損壞無法完全閉合，又遭孩童突然拉開簾子，她的裸體被多名聚集在試衣間外的男子看光光，造成心理極大衝擊。品牌方隨後發布致歉聲明，承認門店管理存在疏失，並宣布全面整改。

大風新聞報導，女子指出，事發前她便發現試衣間簾子損壞，無法完全拉緊閉合。試衣過程中，一名孩童突然拉開簾子，當時她未著衣物，身體完全暴露。

簾子被拉開後，試衣間外聚集多名男性，「有人趴在門框探頭向內窺視，幾名男子全程駐足圍觀，甚至在事發後扒在門上的一名男子對我似笑非笑凝視我」。女子表示，此事對她造成極大心理衝擊，事後長期感到不適。

當事人認為，涉事門店主要販售女裝，顧客大多為女性，但現場未設置「男士請勿靠近試衣區」等警示標識，也未及時維修試衣間設施，更未制止男性聚集及圍觀行為，嚴重忽視了女性顧客最基本的隱私與安全。

有網友翻查ONE MOMENT鄭州銀泰店先前發布的宣傳照片發現，店內部分試衣間採用門簾設計，門簾與門框之間僅有中央連接處，上方容易出現縫隙，且門簾較容易被外力掀開。

事件引發網友討論，有人質疑當事人試衣時全身裸露的必要性，稱「誰試衣把內褲都脫了試的？真是惡心」，也有網友猜測當事人可能是在試穿內衣；另有網友留言稱「其他都一樣，摀住臉就可以了」。

ONE MOMENT鄭州銀泰店22日發布「關於鄭州金融島銀泰inPARK店顧客隱私權益受損事件的鄭重致歉聲明」，承認門店在設施管理、區域管理及秩序維護等方面存在失職情況，並表示已接受當事人全部訴求，啟動全面整改。

品牌方表示，將全面檢查試衣間遮擋設施，停用無法完全閉合的試衣間，並將舊門店門簾磁吸扣改為較牢固的掛鉤設計。同時，將在試衣區入口及通道增設「男士請勿靠近試衣區域」警示標識，畫定試衣私密管控區，並針對員工展開隱私安全與秩序管理專項培訓。

品牌方另表示，將尊重當事人希望「不單獨聯繫、僅需公開聲明」的意願，並將聲明置頂於官方帳號；若當事人有心理輔導需求，品牌方願意承擔相關費用。