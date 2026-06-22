中國最高齡產婦癱瘓後 「天賜」的父親：我爭取活110歲

一家三口曾經的和樂畫面。（視頻截圖）

中國一名婦人七年前以67歲超高齡自然懷孕生下女兒「天賜」，被視為生命奇蹟，七年後過去，婦人因腦梗偏癱住院，75歲的老公一邊照顧她，一邊獨力撫養7歲的女兒，他坦言壓力不小，但仍樂觀表示：「我爭取活到110歲，多陪伴天賜幾十年。」

九派新聞報導，2019年10月25日，67歲的田新菊自然受孕後剖腹產下女兒天賜，成為中國自然受孕年齡最高的產婦。田新菊的老公黃維平當時也68歲了，兩位超過60歲的夫妻加上一名新生女嬰的特殊組合，引發全國關注，天賜也被媒體稱為「天賜的寶貝」。

六年過去，這一家子從山東棗莊搬到廣西南寧生活。然而，今年4月底，田新菊突發腦梗住進康復醫院，打亂全家生活節奏。黃維平24小時陪伴照護妻子，周末時，天賜也跟著住在醫院。

75歲的黃維平好樂觀照顧癱瘓妻子。（取材自大象新聞）

談到目前生活，黃維平頻頻感嘆「時間不夠用」。他說，原本在南寧郊區租地準備興建兩層小樓，一樓居住、二樓做直播，如今工程停擺，連小菜園都快乾枯。「等有時間了，我想好好睡個午覺。」他苦笑說。

幾年前，黃維平的兒子因酒精中毒離世，如今他除了照顧妻子和幼女，還必須替即將大學畢業的孫女規畫未來。他坦承有經濟壓力，但仍認為生活沒有想像中困難，「以前沒有條件的時候，不也是把孩子拉扯大了嗎？」

黃維平的職業是律師，他說做律師的目的是活動腦子，想幹到90歲。不過妻子住院後，他沒有時間兼顧律所的工作。

對於6歲的女兒，黃維平投入了前所未有的心力。他說，過去因忙於工作，對前面兩個孩子的照顧較為粗放，如今有更多時間陪伴天賜，「她是特殊待遇，我一直24小時陪伴，她離不開我。」

為了讓天賜適應未來的小學生活，黃維平去年將她送進寄宿性質的幼兒園。不過，天賜至今仍難適應分離，幾乎每逢周一上學都會哭著要爸爸早點接她回家。她曾偷偷拿爸爸的手機錄下一段影片，奶聲奶氣地說：「想我了就來接我喔，再見，爸爸。」

面對外界對高齡父母與年幼孩子未來的擔憂，黃維平坦然以對。他表示，網路上的各種猜測只是外界憑空想像，「人多嘴雜，說什麼的都有。」至於將來誰來照顧天賜，他笑著回答：「多活幾十年就有了。」他希望天賜可以自己養活自己，也希望她不要走太遠，留在南寧，留在自己身邊。

天賜依偎爸爸懷裡。（取材自大象新聞）