中國最高齡產婦癱瘓後 「天賜」的父親：我爭取活110歲
中國一名婦人七年前以67歲超高齡自然懷孕生下女兒「天賜」，被視為生命奇蹟，七年後過去，婦人因腦梗偏癱住院，75歲的老公一邊照顧她，一邊獨力撫養7歲的女兒，他坦言壓力不小，但仍樂觀表示：「我爭取活到110歲，多陪伴天賜幾十年。」
九派新聞報導，2019年10月25日，67歲的田新菊自然受孕後剖腹產下女兒天賜，成為中國自然受孕年齡最高的產婦。田新菊的老公黃維平當時也68歲了，兩位超過60歲的夫妻加上一名新生女嬰的特殊組合，引發全國關注，天賜也被媒體稱為「天賜的寶貝」。
六年過去，這一家子從山東棗莊搬到廣西南寧生活。然而，今年4月底，田新菊突發腦梗住進康復醫院，打亂全家生活節奏。黃維平24小時陪伴照護妻子，周末時，天賜也跟著住在醫院。
談到目前生活，黃維平頻頻感嘆「時間不夠用」。他說，原本在南寧郊區租地準備興建兩層小樓，一樓居住、二樓做直播，如今工程停擺，連小菜園都快乾枯。「等有時間了，我想好好睡個午覺。」他苦笑說。
幾年前，黃維平的兒子因酒精中毒離世，如今他除了照顧妻子和幼女，還必須替即將大學畢業的孫女規畫未來。他坦承有經濟壓力，但仍認為生活沒有想像中困難，「以前沒有條件的時候，不也是把孩子拉扯大了嗎？」
黃維平的職業是律師，他說做律師的目的是活動腦子，想幹到90歲。不過妻子住院後，他沒有時間兼顧律所的工作。
對於6歲的女兒，黃維平投入了前所未有的心力。他說，過去因忙於工作，對前面兩個孩子的照顧較為粗放，如今有更多時間陪伴天賜，「她是特殊待遇，我一直24小時陪伴，她離不開我。」
為了讓天賜適應未來的小學生活，黃維平去年將她送進寄宿性質的幼兒園。不過，天賜至今仍難適應分離，幾乎每逢周一上學都會哭著要爸爸早點接她回家。她曾偷偷拿爸爸的手機錄下一段影片，奶聲奶氣地說：「想我了就來接我喔，再見，爸爸。」
面對外界對高齡父母與年幼孩子未來的擔憂，黃維平坦然以對。他表示，網路上的各種猜測只是外界憑空想像，「人多嘴雜，說什麼的都有。」至於將來誰來照顧天賜，他笑著回答：「多活幾十年就有了。」他希望天賜可以自己養活自己，也希望她不要走太遠，留在南寧，留在自己身邊。
因她在67歲時自然受孕，並於2019年剖腹產下女兒天賜，成為中國自然受孕年齡最高的產婦，事件當時引發全國關注。 他要24小時照顧住院的妻子，又要獨力撫養年幼女兒，還得關心即將大學畢業的孫女，連原本規畫的住房與直播事業都被迫停擺。 他希望自己多活幾十年陪伴女兒，甚至說要爭取活到110歲，也盼天賜能在南寧安穩生活，長大後自立自養，不要離他太遠。
精華 FAQ
因她在67歲時自然受孕，並於2019年剖腹產下女兒天賜，成為中國自然受孕年齡最高的產婦，事件當時引發全國關注。
他要24小時照顧住院的妻子，又要獨力撫養年幼女兒，還得關心即將大學畢業的孫女，連原本規畫的住房與直播事業都被迫停擺。
他希望自己多活幾十年陪伴女兒，甚至說要爭取活到110歲，也盼天賜能在南寧安穩生活，長大後自立自養，不要離他太遠。
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