我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國留學生高調作弊 偷拍試卷即時上傳抖音、小紅書 雪梨大學炸鍋

2台裔博士生論文破解量子難題 獲領域最高榮譽

首位中明星登世界盃正賽 李現開球頻揮手 央視沒給鏡頭

中國新聞組／北京22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

中國國足雖然缺席2026美加墨世界盃，但場上仍不乏中國人的表現。除了馬寧和另外兩名中國裁判外，演員李現也為西班牙對陣沙特阿拉伯的H組次輪分組賽擔任開球禮嘉賓，但開球儀式似乎和粉絲想像的有些不太一樣，央視直播也未給出鏡頭。

綜合大公報、極目新聞報導，開球儀式上，身穿深色球衣的李現，手持本場比賽專用足球，在全場球迷注視下從球員通道步入球場，再將足球放在球場中圈，他之後與球迷不斷揮手示意，最後順利完成開球儀式。李現也是首名登上世界盃正賽開球的中國藝人。

但這場開球儀式似乎和一般人想像的有點不同，央視直播也未給出鏡頭。贊助商Adidas解釋，開球嘉賓是「比賽開始前進入球員通道，在國際足聯官員陪同下，攜帶並將比賽專用球放置在球員入口處的專用球底座上，近距離參與賽前雙方列隊、奏國歌等儀式，開場儀式結束後在包廂觀看比賽。」

Adidas官方19日發文，並附圖稱為李現頒發了一張「聘書」，稱李現「受聘」為2026世界杯開球嘉賓，將在6月22日西班牙對陣沙特阿拉伯小組賽現場開球。李現隨後也秒回「使命必達」，被粉絲大讚「領導派頭」。

據了解，李現是西甲豪門皇家馬德里的資深粉絲，曾多次前往皇馬主場班拿貝球場觀賽，並在社交媒體展示自己手持主隊圍巾的照片。此次受邀為西班牙隊的開球嘉賓，球迷不但稱此為「命中注定」的一幕，亦祝福李現成功圓夢世盃。

6月21日，中國演員李現在比賽前擔任開球嘉賓。（新華社）
6月21日，中國演員李現在比賽前擔任開球嘉賓。（新華社）

精華 FAQ

  • 他受邀擔任西班牙對沙特阿拉伯之戰的開球禮嘉賓，進場後將比賽專用球放置妥當，並與現場球迷揮手互動，完成賽前儀式。

  • 因為李現成為首位登上世界盃正賽開球的中國藝人，且他本身是皇馬資深球迷，受邀參與西班牙隊賽事，讓不少球迷覺得相當有緣分。

  • 央視直播沒有特別給到李現鏡頭；Adidas則解釋，開球嘉賓是在賽前進入球員通道，由FIFA官員陪同放置用球，之後再到包廂觀賽。

世界盃 李現

上一則

新劇上線秒被盜 「盜墓筆記」作者南派三叔上電視維權

下一則

馬寧變世界盃「中國獨苗」 廣告接不完、千萬代言入袋

延伸閱讀

世界盃／中國男星李現開球 央視居然沒給鏡頭

世界盃／中國男星李現開球 央視居然沒給鏡頭
世界盃╱中國首位男星擔任正賽開球嘉賓 李現回應4個字

世界盃╱中國首位男星擔任正賽開球嘉賓 李現回應4個字
薪資10萬美元 馬寧將首次世界盃吹主哨 中國球迷：看不了球員看裁判

薪資10萬美元 馬寧將首次世界盃吹主哨 中國球迷：看不了球員看裁判
「卡牌大師」出手了 馬寧首次主哨世界盃 掏出6張黃牌

「卡牌大師」出手了 馬寧首次主哨世界盃 掏出6張黃牌

熱門新聞

北京傳統食物示意圖。（新華社檔案照）

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

2026-06-15 10:39
中國研究團隊在東南印度洋「迪亞曼蒂納深淵」的海底發現全球已知最深、規模最大的「鯨魚墳場」，圖為迪亞曼蒂納深淵處於硫氧化階段的鯨落生態系統。（圖／取自《深海所》微信公眾號）

中國研究團隊發現全球最大「鯨魚墳場」 有530萬年歷史

2026-06-14 09:50
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
中國護照。(路透)

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

2026-06-20 12:40
范小勤和女友曬恩愛。（取材自微博）

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

2026-06-20 08:30
中國研究團隊在東南印度洋「迪亞曼蒂納深淵」的海底發現全球已知最深、規模最大的「鯨魚墳場」，圖為迪亞曼蒂納深淵處於硫氧化階段的鯨落生態系統。(取材自微信)

中研究團隊發現全球最大「鯨魚墳場」 已有530萬年歷史

2026-06-15 02:18

超人氣

更多 >
世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%
零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高

零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高
買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢

買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢
失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視

失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視
缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡

缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡