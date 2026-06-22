首位中明星登世界盃正賽 李現開球頻揮手 央視沒給鏡頭

中國國足雖然缺席2026美加墨世界盃 ，但場上仍不乏中國人的表現。除了馬寧和另外兩名中國裁判外，演員李現 也為西班牙對陣沙特阿拉伯的H組次輪分組賽擔任開球禮嘉賓，但開球儀式似乎和粉絲想像的有些不太一樣，央視直播也未給出鏡頭。

綜合大公報、極目新聞報導，開球儀式上，身穿深色球衣的李現，手持本場比賽專用足球，在全場球迷注視下從球員通道步入球場，再將足球放在球場中圈，他之後與球迷不斷揮手示意，最後順利完成開球儀式。李現也是首名登上世界盃正賽開球的中國藝人。

但這場開球儀式似乎和一般人想像的有點不同，央視直播也未給出鏡頭。贊助商Adidas解釋，開球嘉賓是「比賽開始前進入球員通道，在國際足聯官員陪同下，攜帶並將比賽專用球放置在球員入口處的專用球底座上，近距離參與賽前雙方列隊、奏國歌等儀式，開場儀式結束後在包廂觀看比賽。」

Adidas官方19日發文，並附圖稱為李現頒發了一張「聘書」，稱李現「受聘」為2026世界杯開球嘉賓，將在6月22日西班牙對陣沙特阿拉伯小組賽現場開球。李現隨後也秒回「使命必達」，被粉絲大讚「領導派頭」。

據了解，李現是西甲豪門皇家馬德里的資深粉絲，曾多次前往皇馬主場班拿貝球場觀賽，並在社交媒體展示自己手持主隊圍巾的照片。此次受邀為西班牙隊的開球嘉賓，球迷不但稱此為「命中注定」的一幕，亦祝福李現成功圓夢世盃。

6月21日，中國演員李現在比賽前擔任開球嘉賓。（新華社）