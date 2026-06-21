「老破小」低總價交易火 官媒：買一套收益勝存銀行

官媒表示，買套「老破小」，收益勝過存銀行：圖為北京市朝陽區金台路某小區住宅樓。（中新經緯）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國多個一二線城市低總價老破小二手房交易明顯升溫。

中國多個一二線城市低總價老破小二手房交易明顯升溫。 重點二： 部分買家以公積金支撐月供，視老破小為投資型資產。

部分買家以公積金支撐月供，視老破小為投資型資產。 重點三：在利率低於3%情況下，租金回報甚至可勝過銀行存款。

中國房地產市場低迷，不過據中國官媒觀察，在多個一二線核心城市，「老破小」二手房都出現一定升溫，低總價房源成為成交主力軍，這源於愈來愈多人開始投資「老破小」，因為在部分城市房貸利率 已低於3%情況下，買套「老破小」，公積金基本能覆蓋月供，「老破小」房源不僅已具備一定的類固收屬性，收益甚至勝過存銀行，號 成為投資市場上的香餑餑。

據中國官媒中國新聞網旗下「中新經緯」報導，今年5月，顏晨(化名)在四川省成都市武侯區買下一套75平方米的「老破小」房源，「最開始的想法是用來投資，同時也不想讓公積金趴在帳戶裡吃灰」。顏晨在成都擁有自己的住房，工作數年後，她的住房公積金帳戶中的資金不斷積累，既不需要租房又不需要還房貸的她，決定利用這筆錢購置一套「老破小」房源，她加入了一個微信群，「群裡購買『老破小』的人，主要是以投資為目的」。

顏晨於今年5月買入了成都市武侯區玉林板塊一套二手房房源，總價約85萬元（人民幣，下同，約12.5萬美元），房齡超過20年，沒有電梯。她付了14萬元首付，月供約3000元，她的公積金基本能覆蓋。目前，她計畫將這套房子出租，租金 在2500元/月左右。粗略計算，這套房源的租金回報率或租售比(年租金/總房價)約為3.53%。

報導指出，據第三方機構數據，全國多個一二線城市的二手房交易中，低總價房源的成交占比有所提升，甚至占到全部二手房成交量的相當比例。在多個一二線核心城市，「老破小」二手房都出現一定升溫，低總價房源成為成交主力軍。

易居研究院數據顯示，今年5月，北京市二手房成交1萬6010套，其中300萬元以下的房源占比75.7%；據上海中原研究院，今年5月，上海市二手房成交24897套，其中，300萬元以下房源仍為主力價段，成交量為1萬7067套，占比約為68.55%。

易居研究院副院長嚴躍進稱，多地出現的低總價房源成交占比提升現象，是房價回落、首付比率下調、房貸利率處於歷史低位等多重因素共同作用的結果。同時，房價止跌或上漲預期開始形成，掛牌量最大的壓力期已逐步過去。

「考慮到部分城市房貸利率已低於3%，這意味著在按揭貸款的情況下，租金收入已基本能夠覆蓋月供。對於偏好人民幣資產、看重區位價值的投資者而言，『老破小』房源已具備一定的類固收屬性」，嚴躍進說。