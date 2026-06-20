白天科技守護、夜晚實景表演 懸空寺最大崖壁光影秀創金氏紀錄

大型崖壁實景光影秀《何以懸空寺》於6月16日「金氏世界紀錄之夜」中，以3萬7505.424平方公尺的超大投影面積，成功獲得「世界最大崖壁光影秀」的官方認證。(取材自山西晚報)

AI摘要 文章摘要整理： 懸空寺以大型崖壁光影秀創下金氏世界紀錄，結合科技守護與文物保護，帶動旅遊熱潮，同時以監測、限流與人臉核驗維持秩序。

山西省恆山金龍峽的知名古蹟懸空寺再度火爆出圈。這座擁有1500年歷史的古建，其大型崖壁實景光影秀《何以懸空寺》於6月16日「金氏世界紀錄之夜」中，以3萬7505.424平方公尺的超大投影面積，成功獲得「世界最大崖壁光影秀」的官方認證。日前該節目登陸央視一套面向全國展播後，又摘下世界級榮譽，使這座古寺再度成為全網熱議的焦點。

山西晚報報導，這場依山水為舞台、懸崖為幕布的光影秀，自5月18日首演以來，口碑與熱度持續攀升，目前全網曝光量已突破2600萬次，穩居全國實景演出票房榜前十名，累計預約售票超5萬張，接待觀眾超2萬人次。如今「去渾源、看懸空、賞光影」已成為遊客出行的熱門選擇，每晚演出的門票在前一天就會被預約一空。許多遊客在社交平台興奮地留言分享：「白天登臨有科技守護，夜晚賞秀有光影震撼——懸空寺這一趟，值了。」

在技術與文物保護層面，該演出團隊嚴守文物安全底線，堅持「零破壞、隱身化、全可逆」的原則。全劇的聲光電系統均採用訂製的「冷光源」，不含紫外線與紅外熱輻射，光影投射照度更遠低於自然太陽光，能量僅為日光的萬分之一，對古建築不會造成任何光學與熱學損傷，完美詮釋了科技賦能與文化保護的平衡。在製作上，該劇由知名導演楊建林領銜，主創團隊曾參與北京冬奧會開閉幕式及《長恨歌》等頂級文旅精品創作，為光影秀的品質提供了硬核保障。

除了精彩的夜間光影秀，懸空寺在白天的文物保護與旅遊秩序上也導入現代科技。今年4月，山西省地震局聯合省文物局，在懸空寺部署了「結構健康監測與振（震）動風險感知系統」。這套系統在40個關鍵節點布設了分布式光纖傳感網絡，如同為古建裝上「聽診器」，全天候實時監測，即便是遊客走動帶來的微小荷載變化都能精準捕捉，為日常管理與人流調控提供科學依據。

為了進一步優化遊覽體驗與保護古建，景區自4月1日起嚴格實行登臨限流政策，每日登臨票縮減至2475張並計畫逐年減量。6月2日起，景區線上購票系統更啟用了人臉識別核驗功能，徹底杜絕倒票囤票的亂象。

大型崖壁實景光影秀《何以懸空寺》於6月16日「金氏世界紀錄之夜」中，以3萬7505.424平方公尺的超大投影面積，成功獲得「世界最大崖壁光影秀」的官方認證。(取材自山西晚報)