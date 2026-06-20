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一個粽子只賣5毛錢 四川92歲「粽子爺爺」堅持20年

中國新聞組╱北京20日電
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四川省樂山市蘇稽古鎮92歲的陳少洪，賣了30多年粽子。(取材自封面新聞)
四川省樂山市蘇稽古鎮92歲的陳少洪，賣了30多年粽子。(取材自封面新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

四川樂山92歲陳少洪以五毛錢一顆賣粽子近20年，每天清晨出攤，只盼讓清潔工、工人與學生都能吃飽再出門，展現樸實善意與堅持。

四川省樂山市蘇稽古鎮有一名高齡92歲的陳少洪老人，賣了30多年粽子，堅持5毛錢一個價快20年，被大家稱為「粽子爺爺」。即使外界因為他佝僂的背影和清晨出攤的艱辛，總想一口氣買光他的粽子來幫助他，但他每天依然堅持只賣一鍋約90多個粽子。老人家總是把想包團的顧客婉拒，按住鍋蓋大聲說：「你明天還來這裡找我，我再拿給你。」

封面新聞報導，「粽子爺爺」的這份固執，是為了把粽子散賣給更多真正需要的人。他的三輪車每天清晨6點左右就會在古鎮街頭熱鬧起來，剛打掃完的清潔工、送貨小哥及賣菜的老人們都是他的熟客。老人家算過，一個粽子利潤只有4、5分錢，但他知足地表示，米兩塊錢一斤，利潤夠自己生活了，而且「做零工的，2元吃四個就可以幹活兒，學生1元吃兩個就可以去讀書，5毛錢足夠讓早起的人吃飽肚子再工作。」

雖然這顆粽子只賣5毛錢，但陳少洪在品質上從不馬虎，還曾於2010年當地包粽子技能大比拚中榮獲冠軍「金粽子」獎牌。這些年來，他一年只休息3天，每天凌晨2點起床煮粽子、5點出門，風雨無阻。小女兒透露，家人曾勸他少賣幾天但父親總是不聽；對此老人家幽默地解釋，正月初一大家吃湯圓、五月初六和八月十六大家分別有端午粽子與月餅吃，這三天粽子不好賣，他才勉強休息。

據報導，陳少洪的一生經歷豐富，曾做過航運工人、理髮師、木工並種過菜，他自嘲：「除了當賊，我什麼都做過。」如今年事已高的他，三個子女都非常孝順，生活並無困難。他常告訴旁人，自己賣粽子是老了想找點事幹，而他的兒子其實也已賣了20年的粽子，定價1元且個頭更大，父子倆在家各包各的，兒子也憨厚婉拒利用「粽子爺爺」的名號當招牌。

這名曾入選「四川好人榜」的老人，在有著1400多年歷史的古鎮老街裡，用5毛錢的粽子為早起的人們留住了瞬間的溫情。當地交警甚至專門上門為他的三輪車貼上反光貼、送上反光背心以確保其安全，許多不認識的年輕人為他拍的照片，也被全家人好好收藏著。即使端午節過去，這位「不趕時間」的粽子爺爺，依然會推著小三輪車，守護著清晨最早的溫暖煙火。

四川省樂山市蘇稽古鎮92歲的陳少洪，賣了30多年粽子。(取材自封面新聞)
四川省樂山市蘇稽古鎮92歲的陳少洪，賣了30多年粽子。(取材自封面新聞)

四川省樂山市蘇稽古鎮92歲的陳少洪，賣了30多年粽子。(取材自封面新聞)
四川省樂山市蘇稽古鎮92歲的陳少洪，賣了30多年粽子。(取材自封面新聞)

精華 FAQ

  • 他認為米價不高，五毛錢一個雖然利潤很薄，但足以維持生活，更重要的是讓早起工作的清潔工、送貨員與學生，能用便宜價格吃飽再去忙碌。

  • 陳少洪通常凌晨兩點起床煮粽子，清晨五點左右出門，六點前後在古鎮街頭擺攤；他一天只賣一鍋，數量約九十多個，賣完就收。

  • 他曾在當地包粽子技能比賽拿下冠軍，也入選四川好人榜；多年來風雨無阻，還獲交警上門貼反光貼、送背心協助安全，受到不少人敬重。

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