中國金飾每克較高點狂跌25% 民眾抄底不成「這個月白忙活」

端午期間，中國不少黃金品牌推出較大力度的促銷活動，實際售價相比最高點，每克回落人民幣400元至500元。（圖／取自中國證券報）

國際金價 19日重挫，中國金飾價格同步下滑，周大福、老鳳祥等品牌足金飾品，報價較年內高點每克跌逾400元人民幣，跌幅約25%。端午檔期多家品牌加碼促銷，也出現不少投資人越跌越買反遭套牢。

國際金價19日大跌，COMEX黃金期貨價格盤中跌幅一度超過2.5%，連續跌破每盎司4,200美元、和每盎司4,150美元兩個關口。

綜合中國證券報、每日經濟新聞報導，主流黃金品牌足金飾品價格均出現下跌，6月19日，周大福足金飾品報價為每克1,272元（人民幣，下同），老鳳祥報價為每克1,265元，周六福報價為每克1,267元。

中國黃金品牌金飾價格曾在今年1月29日達到年內階段性高點，周生生、老廟黃金、老鳳祥當日的金飾分別每克1708元、1722元、1713元。和年內高點相比，三家品牌金飾克價已分別下跌431元、439元、437元，跌幅均在25%左右。

端午期間，中國不少品牌推出較大力度的促銷活動，實際售價相比最高點，每克回落400元至500元。周大生推出力度較大的優惠活動，每克優惠200元，舊金換款免折舊費；周生生指定定價足金產品首件9折，次件7折，甄選定價足金首飾享8.3折優惠；周大福計價類飾品每克減人民幣30元，定價類飾品享9折優惠。

也有不少投資者陷入低迷情緒，多位投資人表示，金價大跌完全超出預期，前期越跌越買，如今已「彈盡糧絕」。有散戶稱，從5月初就開始抄底，看金價一路下跌便一路加倉，本以為能抓住低位機會，但徹底被套牢，「這一個月白忙活，一分錢沒賺到還虧」。

機構分析，短期內黃金可能繼續面臨調整壓力，投資者宜保持謹慎，關注美元指數、實際收益率以及美伊後續談判進展等變數。