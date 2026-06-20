中國AI模型水準 馬斯克按讚：與美國差距縮小

特斯拉CEO馬斯克點名有「中版Open AI」之稱的智譜公司，指該公司的GLM-5.2已縮小與國際間的差距。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 馬斯克認為中國AI大模型與美國差距正快速縮小，智譜GLM-5.2在長程任務測試接近頂級閉源模型，並帶動市場與產業高度關注。

特斯拉 CEO馬斯克 在社群平台X上發文回覆網友提問表示，中國AI大模型可能在2027年第一季，能夠達到Anthropic最強的AI大模型Fable水準，並點名「中版Open AI」之稱的智譜公司的GLM-5.2已縮小了差距。意外釣出智譜CEO唐傑回覆，「不需要那麼久」。

觀察者網報導，對於馬斯克的言論，有AI業內人士認為，馬斯克的預測相對保守，中美模型水準的時間差可能短於七個月。谷歌DeepMind首席執行官哈薩比斯先前也曾經表示，中國的AI模型在能力上，可能「只差幾個月」就能趕上海外。

智譜日前上線並開源了新一代旗艦AI大模型GLM-5.2。該模型在FrontierSWE程式設計基準測試中得分74.4，接近美國大模型企業Anthropic另一個頂級模型Claude Opus 4.8的水準，此前Anthropic於今年6月初推出的Claude Fable 5模型被公認為最強的AI模型，但由於美國政府的出口管制要求，此模型已暫停全球使用而下線。

GLM-5.2可以完整載入幾百萬字的長文檔、幾百頁PDF，或者一個中型軟體專案的全部代碼。此前的開源模型不是做不到長上下文，而是在長程任務中表現不穩定，讀到後面就開始遺漏前面的資訊。GLM-5.2在FrontierSWE、SWE-Marathon等長程任務測試裡，得分僅次於Claude Opus 4.8，差距僅0.7%。

這是開源模型第一次在工程級的長任務上接近閉源頂級模型的水準。包括華為昇騰、平頭哥、摩爾線程、寒武紀、昆侖芯、沐曦、海光、壁仞等中國國產算力平台都已實現適配。

智譜在發布時提到：「前沿智慧不應只屬於少數人，也不應被少數規則隨時收回。」這次沒有附加任何使用限制。

跑分數據最初由智譜自行發佈，市場態度謹慎。隨後Artificial Analysis、Code Arena等第三方機構陸續發佈獨立測試結果，與官方數據基本吻合。

新浪財經報導，從1月8日上市到現在不到半年，智譜股價累計漲幅超過18倍。2025年營收人民幣7億元、虧損人民幣47億元的公司，當前最新市值已經達到9336億港元。這個數字超過了中芯國際，是百度的近三倍，騰訊的五分之一。