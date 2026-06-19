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中共反腐去年懲百萬人 求神拜佛、過度舉債都要處分

中國新聞組／北京19日電
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習近平強力反腐，求神拜佛的官員也是落馬百態之一。圖為中國民眾在北京一間寺廟燒香祈...
習近平強力反腐，求神拜佛的官員也是落馬百態之一。圖為中國民眾在北京一間寺廟燒香祈福。（路透資料照片）

美媒報導，中共總書記習近平上任13年多來強力推動的反腐行動，已逐漸升級為旨在強化政治忠誠度的鐵腕運動，行動重心也從官員的經濟犯罪問題，擴大到對黨不忠誠等政治違紀行為，指控內容更趨五花八門，其中還包括求神拜佛、過度舉債等行為。

在反腐規模擴大下，華爾街日報報導，2025年中共紀檢監察機關共處分98.3萬人，直逼100萬人大關，創單一年份的紀錄，且是2013年習近平上台第1年時的5倍多。

報導指出，根據中共紀檢監察機關自2013年至今年5月間，針對940多名高層官員發布的紀律處分通報，揭示了習近平整肅行動重心的演變：從初期的受賄、貪污和通姦等經濟犯罪與道德作風問題，擴大到範圍更廣的政治違紀行為，這包括違抗習近平指示、拉幫結派、損及中央政府權威等。

這一報導提到，如今的紀檢處分通報，已演變成長篇大論、帶有道德譴責意味的公開聲討，並痛批官員喪失對中共的忠誠。而落馬官員面臨的指控更是五花八門，從過度舉債、未能落實減碳指令，到找人算命、求神拜佛等「封建迷信」活動，不一而足。

在上述940多名被通報處分的官員中，有160餘人因「參與封建迷信活動」及「抱有迷信思想」而被通報，比重超過1/6。中共官媒曾提到，相關活動包括求神拜佛、算命看相，向「大師」或通靈人士求教，而一些被查處官員「不信馬列信鬼神」且求神拜佛，甚至沉迷風水。而中共是無神論政黨，明令禁止黨員有這類行為。

報導以2015年11月落馬的前寧夏回族自治區政府副主席白雪山為例，指他被通報違紀的主要理由之一就是「長期搞迷信活動」，且大肆揮霍資金改善公共建築的風水，寧夏一處市政府廣場前的一座噴泉，就因為風水而被數度反覆拆除重建。1名當地退休的幹部表示，如果不移動位2、3公尺，他就覺得「擋了風水」。

2023年3月落馬的前貴州省副省長李再勇，被通報的理由就有「大搞政績工程、肆意違規舉債融資」等。他在2013至2017年擔任市委書記期間大肆舉債，一舉推動了23個旅遊計劃，但其中16個後來被列為「低效閒置」，一些計劃更淪為爛尾乃至被廢棄。因此造成的損失中，光是債務利息就超過人民幣9億元（約1.3億美元）。

精華 FAQ

  • 報導稱，反腐重心已由早期追查受賄、貪污，擴大到政治忠誠與組織紀律問題，連違抗習近平指示、拉幫結派與損及中央權威都可成為處分理由。

  • 文中引述華爾街日報稱，2025年中共紀檢監察機關共處分98.3萬人，逼近百萬大關，創單一年份新高，約為2013年習近平上台首年的五倍多。

  • 報導指出，中共把迷信活動視為違反黨紀，求神拜佛、算命、找大師都可能遭查；而過度舉債則常被視為政績工程或濫用公權，導致嚴重財務損失。

習近平 華爾街 中共

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