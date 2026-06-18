手機愈貴叫車愈貴？中媒用同一帳號跨平台實測揭真相

在去哪兒App中，給iPhone（左）、Android（右）的優惠明顯不同。（取材自羊城晚報）

中國近日盛傳「手機愈貴，叫車愈貴」的說法，引發大眾對平台實施大數據差別待遇的質疑。為驗證此傳聞，羊城晚報近日使用同一舊帳號進行跨平台交叉實測，結果顯示，傳統粗暴的「同物不同價」正在減少，取而代之的是更為隱蔽的「演算法干預」，平台透過差異化發放補貼、高亮度推薦高價服務及操縱推薦排序，製造了交易成本與消費決策的隱形差異。

據報導，在叫車與電商平台的測試中，這種隱形干預手法尤為明顯。實測選用最新款蘋果iPhone 17與八年前發布的華為 Honor 10。在「滴滴出行」App 中，兩端基礎車型價格雖一致，但iPhone首個畫面直接以淺橙色高亮度推薦101.5元(人民幣，下同)的「滴滴專車」；Android端則優先推薦低價車，專車選項需滑動至第四頁。而在某電商平台測試時，iPhone端優先展示數千元的高價手表與手機，Android端同等位置卻密集推送百元左右的低價充電頭與數據線。

在酒旅預訂平台的測試中，則出現實際支付金額的落差。羊城晚報記者使用同一帳號登錄「去哪兒」平台，Android端成功觸發了「新客福利」彈窗，iPhone端則無。以佛山飛往上海的同一航班為例，進入最終支付頁面時，iPhone最終結算價格為1039元，Android則為1030元，兩端因優惠額度不同而產生9元的現金差價。相較之下，聚合平台「高德打車」與酒旅平台「飛豬」在測試中則未見明顯價差或異常。

這場實測的設備準備相當嚴謹，兩台手機全程連接同一網路環境。華為Honor 10是2018年發布、首發價約3000元，而iPhone 17首發價則高達約8000元。記者在約一分鐘內快速切換設備登錄同一帳號，並將Android端App重新下載、iPhone端更新至最新版，以確保測試的即時性與對比性。

針對此現象，北京數字經濟與數字治理法治研究會副秘書長黃尹旭指出，這種「不改底價改規則」的做法，仍是涉嫌利用用戶特徵實施不合理差別待遇的演算法歧視隱蔽化升級，平台以能映射消費能力的手機型號為依據，設置補貼與視覺引導，可能侵害消費者的知情權與公平交易權，涉嫌違反相關消費者權益與演算法推薦管理規定。