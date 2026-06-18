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河南婦拿養老金和女兒陪嫁錢給受助孩子買房 女兒這麼說

中國新聞組／北京18日電
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韓霞和孟帥。（取材自民生大參考）
韓霞和孟帥。（取材自民生大參考）

河南許昌50歲水果店女老闆韓霞自2009年資助父親癱瘓在床的高中生孟帥至研究生畢業。2020年，韓霞遭遇嚴重車禍，無法自理，孟帥拿出自己積蓄支付住院費，並在病床前悉心照料她8個月直至康復，讓韓霞很感動，決定拿出養老錢和女兒的陪嫁錢給孟帥購置婚房，還要繼續他攢彩禮結婚，韓霞女兒也願意放棄陪嫁，讓孟帥感激不已。

據民生大參考報導，韓霞30多年來累計資助9名學生，花費超百萬元（人民幣，下同）。2009年，高中生孟帥因父親腦幹出血癱瘓在床，本打算輟學打工供妹妹上學，韓霞得知後開始資助他，一直持續到他研究生畢業。

2020年，韓霞遭遇嚴重車禍，身體無法自理，孟帥拿出自己的積蓄支付住院費，並在病床前悉心照料8個月，端水餵飯、翻身擦洗，直至其康復。韓霞認為親生子女未必能做到「床前百天孝」，而孟帥做到了，這份情誼遠非金錢所能衡量。她已將孟帥從「受助者」徹底升華為「兒子」角色，認為為其買房是母親理所當然的責任。

感念這份超越血緣的孝心，她毅然拿出自己的養老積蓄，連同女兒的陪嫁，為男孩購置婚房。談及二人的緣分，她動容說道： 「床前沒有百天孝，他就像我的親兒子一樣，我還要給他攢彩禮結婚」， 看著他成家立業，「不是親生，勝似親生」。

據報導，韓霞的女兒完全理解並支持這一決定，願意放棄這筆陪嫁。

精華 FAQ

  • 報導指出，韓霞三十多年來累計資助了九名學生，前後花費超過一百萬元人民幣。她對教育與助人十分投入，把不少收入都用在扶助學生完成學業上。

  • 2020年韓霞車禍後無法自理，孟帥拿出自己的積蓄支付住院費，並在床前照料她八個月，期間端水餵飯、翻身擦洗，直到她康復出院。

  • 韓霞認為孟帥的照料勝過許多親生子女，兩人的情分已像母子。她因此決定動用養老積蓄，連同女兒的陪嫁，先替他買婚房，還要幫他攢彩禮成家。

河南

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