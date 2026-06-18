買上海迪士尼早享卡「什麼都沒玩到」 萬人抗議喊退票

萬名遊客購上海迪士尼早享卡卻無法遊玩項目，排隊高喊退票。(取材自大風新聞)

多名網友在網上發布視頻稱，他們17日前往上海迪士尼 樂園遊玩，但上午疑因運營問題導致遊樂項目未能按時開啟。現場拍攝的視頻中，遊客在遊玩項目前排起長隊，高喊「退票」，還有許多人買了早享卡提前進入園區，但直到8點依然沒有開放的項目，不少網友發文吐槽：「當我們冤大頭呢？那我買早享卡的意義在哪裡」「我們白買了唄」。

大風新聞報導，上海迪士尼度假區App顯示，樂園早享卡價格為199元。購買樂園早享卡後，持有效樂園門票的遊客可於門票有效日當日，於樂園公布的開園時間前至多一小時開始入園。產品說明也顯示，如遇規畫性的維修或其他不可抗力的情形，上海迪士尼度假區保留向購買了「樂園早享卡」權益的遊客提供其他替代項目的權利。

6月16日上海迪士尼樂園剛好迎來開園十周年，因此近期遊客人數相當多，卻在17日遇上大量項目無法正常遊玩。

上海迪士尼度假區工作人員對此事回應稱，17日上午因設備故障，7:30至8:30遊樂設施正在維修，導致購買早享卡的遊客無法正常遊玩，隨後樂園內設施恢復正常，對於購買早享卡但未能享受到相應服務的遊客，樂園方將為其退還費用並提供優速通作為補償。

「我在這邊幹了很多年了，第一次遇到這樣的情況，後來恢復正常，給受影響的遊客發放優速通（用於優先體驗遊玩項目）作為補償。」據這位導遊介紹，上海迪士尼樂園的早享票每天有2萬個名額。該導遊還說，17日的早享卡在前一天就全部賣光了，加上入住迪士尼酒店的遊客，當天有超過2萬人提前入場。

萬名遊客購上海迪士尼早享卡卻無法遊玩項目，排隊高喊退票。(取材自微博)

萬名遊客購上海迪士尼早享卡卻無法遊玩項目，排隊高喊退票。(取材自大風新聞)