中國年輕人瘋搶「老破小」 有人買8套 靠租金付房貸

「老破小」住宅成為近期中國二手房市的主力。（取材自中國經濟網）

今年來中國各大城市二手房市場回暖，其中，總價在300萬元（人民幣，下同，約44.6萬美元）以內的「老破小」戶型成為支撐市場熱度的核心，不僅吸引大批剛需年輕人置產，還有投資者批量超底，有人一口氣拿下8套，靠租金 實現穩健收益。

中國經濟網報導，北京、上海等一線城市成為這一波行情的領頭羊，今年4月，北京二手住宅成交1.8萬套，創下近五年4月單月新高；上海4月二手商品房成交2.9萬套，成交規模處於近年同期高位，其中有8天單日備案量超過1000套。

研究機構表示，上述趨勢反映出部分價格已明顯回落的「老破小」住宅，吸引剛性需求購屋者進場。另有分析師指出，低總價房產在二手房交易中的占比持續上升，此現象不僅出現在北京、上海，也同樣出現在廣州等其他大城市。

根據相關數據，重點城市核心區「老破小」住宅的租售比普遍超過2%，平均約為2.67%；成都、武漢 、重慶等城市則超過3%。有業內人士認為，在當前低利率 環境下，部分「老破小」住宅的租金收益率高於部分銀行存款及國債收益率，因此受到部分投資者關注。

報導指出，成都有一名買家在市場低點購入八套「老破小」住宅，目前每月租金收入約2.1萬元，足夠供應約1.4萬元房貸支出；天津亦有投資者全款購入7套「老破小」住宅，綜合租售比約為5%。

對於市場變化，中指研究院表示，低總價、小戶型房源是本輪市場成交的重要支撐，反映出二手房在價格方面對剛性需求購屋者仍具吸引力；隨著核心城市二手房成交量增加，市場活躍度可能逐步向更大面積及更高總價房源擴展。

「老破小」住宅為何受歡迎？除了價格因素外，有分析認為，這類住宅多位於城市核心區域，鄰近地鐵、商圈及醫療設施，具備較便利的交通與生活機能；部分房源亦位於學區範圍內，因此受到年輕家庭關注。

除此之外，中國近年持續推動老舊社區改造及城市更新工程，將2000年前建成的老舊社區納入改造範圍，透過加裝電梯、更新管線及改善公共設施等方式提升居住條件，也進一步提升了「老破小」宅的吸引力。