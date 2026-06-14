法國車手瓦倫丁·德比斯為張雪機車車隊奪下今年第6冠。（新華社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 德比斯在義大利站末圈最後一彎超車奪冠。

德比斯在義大利站末圈最後一彎超車奪冠。 重點二： 張雪機車本季拿下第6冠，車手積分升至第2名。

張雪機車本季拿下第6冠，車手積分升至第2名。 重點三：歐洲車迷對中國製造改觀，現場反應熱烈。

2026賽季世界超級摩托車錦標賽（WSBK）WorldSSP組別賽事13日上演義大利 站首回合正賽，「張雪機車」的53號法國車手德比斯在第3位發車，憑藉不俗的水準及冷靜的心態，他最終在末圈的最後一彎反超對手，以29分22秒738率先衝線，成功為張雪機車奪得今季第6冠，並在車手積分榜升至第2名。德比斯賽後感謝張雪機車及團隊努力，大大改善了賽車 問題。

綜合大公報、央視新聞報導，德比斯此站首次駕駛性能經過重新平衡，並對高溫散熱問題有所改善的賽車，他在12日的排位賽中表現不俗，最終取得第3位。儘管前2圈賽事多次出現「炒車」事故，但德比斯未受影響。

比賽還剩餘14圈時，德比斯抓住對手過彎失誤發起進攻，反超亞連拿斯升上第2名，並在之後一圈憑藉更快尾速升至第1名。雖然在剩餘12圈時遭亞連拿斯反超前，但德比斯臨危不亂，一直堅守次席未有被拉開。最後一圈，雙方曾一度交替領先，不過德比斯在最後一個彎道成功反超對手，最終以0.1秒左右的差距力壓對手奪冠。

德比斯賽後表示，感謝張雪機車與工作人員，雖然上周賽車遇到了一些問題，但在本站賽事已經得到了解決。他指出，雖然對手初段較自己快不少，但自己仍有冷靜思考如何在比賽末段進攻，最終如願奪冠。另外，德比斯因在今仗做出最快圈速，故能在今天的賽事中以首位發車。

「張雪機車」今年比賽成績出眾，得到了不少歐洲車迷的關注與期待，義大利車迷表示「對中國製造的印象完全改觀、歡迎中國製造」，希臘車迷稱「我們很多希臘人都對中國摩托車非常著迷，我們有一個車友群」。

張雪機車車隊法國車手瓦倫丁·德比斯駕駛53號賽車在比賽中。（新華社）