河南男孩高考結束 父當場送1輛新車 網友酸到不行…

男學生在高考後收到老爸送車。(視頻截圖)

中國高考 剛落幕，各地考場上演著無數感人瞬間。一名河南 男生10日考完最後一科走出高考考場後，父親在考場外為他送上了新車作為畢業禮物，讓男生激動著當場蹦起抱住父親。這視頻讓不少網友大喊羨慕，認為這是父母給孩子相應的成年禮。但由於視頻裡訊息不足，也有網友懷疑這是擺拍，還吐槽這類寵子影片，加重年輕人攀比心態。

畫面中，穿著輕鬆、背著背包的男學生走出考場，在路邊等候的父親捧著花，領著孩子到一台領克新房車邊。父親遞上鑰匙，笑著說「考完了、辛苦了，這是給你的畢業禮物。」男生一聽到驚喜的蹦跳起來，衝上前擁抱父親。之後男生望向後車廂，車廂裡掛著「兒子去讀萬卷書，老爸助你行萬里路」的橫幅，他有點不可置信的摸摸橫幅，而車尾門自動落下關上。這時男生問父親「考不好怎麼辦」，父親摸摸他的頭說「傻兒子，努力過不留遺憾就行」。

不少網友表示「被狠狠暖到了」，認為真正打動人的不是價值20萬人民幣的車，而是父親那種不被分數捆綁的包容態度。他在孩子成績還沒出來、根本不知道考幾分的時候就把車送出去了。有網友打趣的說，接下來就是去考駕照了。

但批評隨之而來，有網友說，當普通孩子還在擔心能不能考上好大學、畢業後能不能找到工作時，有些孩子一走出考場，就已經擁有了一台20萬元的新車，這種「社會階級的現形」讓無數寒門學子感到強烈的集體焦慮。

也有網友扮演起網路偵探，稱影片是擺拍。也有人質疑這是不是某家汽車經銷商刻意安排的行銷，也有人指出畫面裡空曠，完全沒有考生散場的感覺，尤其畫面上還加上「高考加油」、「無不良引導」字樣，完全是MCN作風。還有人直接開酸「高考完直接跑滴滴」、「老爸直接送上網約車」。

男學生在高考後收到老爸送車。(視頻截圖)