殷海珍和殷海雁在縫製衣服。（取材自瀟湘晨報）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 河南安陽手工縫紉老店因療癒短影音在網路爆紅。

河南安陽手工縫紉老店因療癒短影音在網路爆紅。 重點二： 兩姊妹堅持純手工老式裁衣，訂單暴增卻產能有限。

兩姊妹堅持純手工老式裁衣，訂單暴增卻產能有限。 重點三：店家主營童裝與小兔布偶，暫不接受客製化訂製。

河南 安陽一間手工縫製衣服的老街小店，近日憑藉一支充滿療癒感的短影音在網路社群爆紅。影片中，明媚陽光灑落，兩位阿姨在充滿年代感的青瓦店面內專注縫紉，門口四件精緻的女童純手工小裙子隨風搖擺。該影片至今已吸引超過20萬次點讚，也讓小店訂單大增，大批網民紛紛幽默調侃：「兩位阿姨此時並未意識到問題的嚴重性」、「過幾天縫紉機就要踩到冒煙了」。

瀟湘晨報報導，影片發布者閆以倫受訪時表示，店內兩位忙碌的阿姨分別是她的母親殷海珍與小姨殷海雁。這間手工棉衣店已默默耕耘十多年，雖然近期因影片暴紅而湧入大量ㄕㄡ諮詢訂單，但由於兩姊妹堅持採用傳統的「老式裁衣」純手工製作，耗時費工，一天能製作的件數非常有限。

據了解，兩姊妹分工明確。姊姊殷海珍負責在縫紉機上裁剪出衣服版型與款式；妹妹殷海雁則負責手工縫製、釘扣子與刺繡。殷海雁表示，自2012年起她便跟著姊姊一同做縫紉補貼家用，一路堅持至今。近年為了維持生計，兩姊妹在2023年開發出每隻皆穿著不同精緻衣著的「手工小兔」布偶，當時就曾因做工用心而短暫出圈，姊姊殷海珍更因此接受過央視財經頻道的採訪。

值得一提的是，安陽作為甲骨文的故鄉，兩姊妹在設計手工小兔的衣服時，還特別選用帶有甲骨文元素的布料。為了趕製這些手工童裝與小兔布偶，兩姊妹每天清晨4時便起床上工，經常一路忙到深夜。正逢6月高考 （大學聯考）期間，殷海雁的兒子也走上考場，但她因訂單全滿無法前往考場陪伴，在社群上幽默自嘲：「本該在考場外守候兒子高考的我，兩眼一睜就是幹。」

閆以倫回憶，母親這輩子生活裡可以沒有手機，但絕對不能沒有縫紉機。從小到大家裡總有源源不絕的手工驚喜，母親30年前老照片裡穿的紅棉襖，到如今身上的衣物，全都是自己設計裁剪。閆以倫感性表示，過去對母親的手藝習以為常，直到看見她能將各種布料化為顏色不重樣、搭配多變的小衣服時，才驚覺自己「擁有一個會魔法的媽媽」。

面對暴增的網路關注與熱情訂單，店家表示，因為人手有限，目前店內僅販售童裝與小兔子布偶，無法提供客製化訂製服務，僅能由兩姊妹依進度製作完工後，再由消費者依現貨需求購買。