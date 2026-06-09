想看「憶秦娥」柴房…遊客紛赴影視基地 帶火陝西文旅

「主角」熱播後，位於西安市長安區的西影風雷年代影視基地迅速走紅。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 熱播年代劇主角帶動西影風雷影視基地迅速成為西安熱門打卡地。

熱播年代劇主角帶動西影風雷影視基地迅速成為西安熱門打卡地。 重點二： 基地保留舊工業風貌並復原二十三個劇中場景供遊客沉浸體驗。

基地保留舊工業風貌並復原二十三個劇中場景供遊客沉浸體驗。 重點三：陝西多地結合秦腔與景區活動，推升文旅熱度與在地消費。

年代劇「主角」近期熱播，帶動陝西文旅市場升溫。由原風雷儀表廠舊址改造而成的西影風雷年代影視基地成為熱門打卡景點，遊客紛紛探訪憶秦娥柴房、寧州縣秦腔劇團等劇中場景。劇集超過六成內容在此拍攝，觀眾更留言表示「被陝西的煙火氣圈粉」、「想去劇中的場景走一走，感受最真實的三秦風情」。

綜合媒體報導，「主角」熱播後，位於西安市長安區的西影風雷年代影視基地迅速走紅。基地由原風雷儀表廠舊址改建，保留上世紀五、六十年代工業建築風貌，目前恢復劇中23個主要場景，包括寧州縣秦腔劇團、秦川省秦腔劇團、北山辦事處及女生宿舍等。

園區透過NPC角色互動還原劇情，遊客可在練功房、食堂等場景沉浸式體驗劇中故事。基地策畫推廣中心負責人肖家亮表示，劇集播出後，基地日均接待遊客約2000至3000人，周末客流量明顯增加。

除影視場景外，園區還設有「舊影人間——年代老照片展」、港片回顧展，以及跳皮筋、打沙包、拍洋片等懷舊遊戲體驗區，吸引不少民眾參與。

「主角」也帶動秦腔文化受到更多關注。西安易俗社文化街區近期遊客增加，街區內的易俗社百年博物館及中國秦腔藝術博物館，透過展覽與互動裝置介紹秦腔歷史與藝術特色。露天劇場則持續安排秦腔演出，吸引不少觀眾到場欣賞。

此外，西安城牆、大唐不夜城等劇中相關地標熱度同步提升。6月4日至5日，陝西省文化和旅遊廳等單位舉辦「我們的中國夢——文化進萬家」惠民演出，在西安多處地標推出「斬單童」、「周仁回府」、「打焦讚」等戲曲節目。

除城市景區外，陝西多地也結合「主角」熱度推出文旅活動。周至縣舉辦鄉村戲曲展演，結合農產品展銷、惠民演出及遊園活動，打造多元體驗。當地文旅部門並推出多條秦腔主題旅遊路線，串聯戲曲演出、歷史文化景點及鄉村旅遊，吸引民眾前往體驗三秦風情。

「主角」熱播後，位於西安市長安區的西影風雷年代影視基地迅速走紅。（取材自微博）